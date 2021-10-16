Гинзбург: «Играли против одной из лучших команд по защите в Лиге чемпионов»
Гинзбург: «Украинцы – костяк «Прометея»
Наставник слобожанской команды – о победе над «Киев-Баскетом»
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУГлавный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился эмоциями после победы над «Киев-Баскетом» (90:63) в матче 6-го тура украинской Суперлиги.
«Я очень доволен победой. Мы очень хорошо играли с первой минуты, особенно в защите. Мы играли против очень хорошей команды с очень хорошим тренером. Большое уважение «Киев-Баскету». Игра легкая, но в будущем матчи с этим соперником должны быть сложные. «Киев-Баскет» – хорошая команда. В начале имели возможности для броска, хорошо реализовывали их и ушли в отрыв. Но иногда «Киев-Баскет» возвращался в игру. Мы хорошо играли в защите, поэтому останавливали эти рывки. Украинцы – костяк «Прометея», иногда они играют больше, иногда меньше. Всегда выкладываются на 100%».
Напомним, в другом матче игрового дня «Тернополь» дома проиграл «Запорожью» (69:77).
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