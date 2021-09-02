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Гинзбург: «Врачи делают все, чтобы Беликов и Эванс как можно быстрее вернулись в строй»

Наставник «Прометея» – о предстоящем домашнем турнире
Баскетбол Суперлига
2 сентября 12:58
Гинзбург: «Врачи делают все, чтобы Беликов и Эванс как можно быстрее вернулись в строй»
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУ
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью клубному YouTube-каналу поделился мнением от игры своих подопечных в товарищеском турнире в Запорожье, а также ожиданиями от домашнего Кубка Прометея. 
 
«В этих товарищеских матчах мы готовимся к новому сезону. В Запорожье я видел хорошие моменты в нашей игре, но и много моментов над которыми нам надо продолжать работать. У нас много травм, поэтому некоторым игрокам я давал меньше минут, чем планировал.  Впереди еще много работы. Парни понимают, что мы пока не демонстрируем хорошую игру в защите. Но и в нападении мы пока не так хороши. Мы хотим прогрессировать и это обязательно случится. Сомнений в этом нет. Когда в нашем распоряжении будет полный ростер, играть в защите нам станет легче на протяжении более длинных отрезков. Когда ты играешь три дня подряд в семь-девять игроков, это может сказываться. Так что защита и нападение у нас пока не так хороши, но это лишь начало сезона. Новички могут играть лучше и будут играть лучше. Д’Анджело (Харрисон – ред.) играл с травмой, но во втором и третьем матчах сыграл куда лучше. Крис (Доу – ред.) в первом и втором матчах выглядел лучше чем в третьем, когда у него уже накопилась усталость. У Димы (Тихонова ред.) тоже были хорошие матчи и плохие, но они будут играть лучше. Пока что они не слишком хорошо знают своих партнеров и я уверен, что тут им тоже удастся добиться прогресса».
 
 
«Пока не знаю, когда восстановится после травмы Саша Беликов. Для нас плохо, что он и Шон Эванс не могут помочь нам, особенно в защите. Надеюсь, что Саша вернется в строй через неделю, а Шон через несколько дней. Врачи и физиотерапевты делают все возможное, чтобы они как можно быстрее вернулись в строй. Хорошо, что мы проведем Кубок Прометея и сможем лучше подготовиться к квалификации Лиги чемпионов. Хорошо, что мы сыграем дома для наших фанов, уверен все придут поддержать команду. У нас новая команда, которую мы продолжаем строить. Надеюсь, что мы сможем задействовать Шона и нашего новичка (Антонио Кэмпбелла – ред.). Мы хотим побеждать в каждой игре, даже в товарищеской. Даже когда я играю с сыном в шахматы, я хочу его победить. Победы дают хорошую атмосферу, но мы особо ничего не получим перед квалификацией ЛЧ, если будем побеждать в этих матчах и показывать плохую игру. Это лишь часть подготовки».



Напомним, с 2 по 4 сентября в СК «Слобожанское» состоится предсезонный турнир – Кубок Прометея. В течение трех дней за титул чемпиона соревнований будут бороться «Киев-Баскет», «Днепр», «Запорожье» и «Прометей».
Владимир Кириченко
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Прометей Ронен Гинзбург

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