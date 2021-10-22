Гинзбург высоко оценил уровень Суперлиги
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением об уровне украинской Суперлиги:
«Суперлига – неплохой турнир. Определенно сильнее, чем чемпионат Чехии, в котором я работал с «Нимбурком». Каждый клуб может пригласить четверых-пятерых иностранных баскетболистов, каждая команда может удивить. Очень неплохие тренеры. Солидные расстояния, потому что Украина, как я уже говорил – большая страна.
На самом деле, весьма проблематично играть матчи чемпионата в пятницу и воскресенье. Не знаю, почему в Суперлиге так происходит – возможно, как раз из-за расстояний, но не буду утверждать. Нет проблем в том, чтобы играть много матчей в регулярном чемпионате – но их можно проводить, например, в среду и субботу или в среду и воскресенье. То, что мы играем два матча за три дня, делает Суперлигу более сложной, способствует сюрпризам и сенсационным результатам.
Если сравнивать Суперлигу с чемпионатом Израиля, то я могу с уверенностью утверждать, что четыре или пять лучших украинских команд спокойно могли бы играть в его первом дивизионе и занимать места в верхней половине турнирной таблицы, а еще три-четыре – вести успешную борьбу за выживание. И, конечно, Суперлига прогрессирует: даже если сравнивать нынешний сезон с предыдущим, то нельзя не заметить, что она стала сильнее. Поэтому, мне кажется, пришло время, когда украинский баскетбол должен восстановить свои позиции и вернуться на тот уровень, что был в прошлом».
Напомним, в текущем сезоне Суперлиги «Прометей» выиграл семь матчей из семи.
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