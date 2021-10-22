Гинзбург высоко оценил уровень Суперлиги

Фото: пресс-служба Прометея

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением об уровне украинской Суперлиги:

На самом деле, весьма проблематично играть матчи чемпионата в пятницу и воскресенье. Не знаю, почему в Суперлиге так происходит – возможно, как раз из-за расстояний, но не буду утверждать. Нет проблем в том, чтобы играть много матчей в регулярном чемпионате – но их можно проводить, например, в среду и субботу или в среду и воскресенье. То, что мы играем два матча за три дня, делает Суперлигу более сложной, способствует сюрпризам и сенсационным результатам.

Если сравнивать Суперлигу с чемпионатом Израиля, то я могу с уверенностью утверждать, что четыре или пять лучших украинских команд спокойно могли бы играть в его первом дивизионе и занимать места в верхней половине турнирной таблицы, а еще три-четыре – вести успешную борьбу за выживание. И, конечно, Суперлига прогрессирует: даже если сравнивать нынешний сезон с предыдущим, то нельзя не заметить, что она стала сильнее. Поэтому, мне кажется, пришло время, когда украинский баскетбол должен восстановить свои позиции и вернуться на тот уровень, что был в прошлом».