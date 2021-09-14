Сегодня «Прометей» стартует в Лиге чемпионов
Гинзбург: «Я уверен в возможностях своей команды»
Сегодня «Прометей» сыграет в первом раунде отбора Лиги чемпионов
Ронен Гинзбург / Фото: prometeybc.com
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург
поделился мнением о предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов с «Левски»:
Мы не так много знаем о сегодняшнем «Левски», о кондициях их игроков, хотя в целом это команда с огромным опытом выступлений в разных соревнованиях.
Эта недостача информации о сопернике, безусловно, создала нам некие трудности при подготовке к матчу. Уже по ходу матча будем смотреть, стоит ли что-то менять в игре.
То, что «Левски» сыграет на своей площадке, является дополнительным козырем соперника, но я уверен в возможностях своей команды. У нас заметно улучшилась ситуация с травмированными игроками. Сейчас к матчу готовятся все ребята. Не все получат достаточно игрового времени, но каждый из них готов внести свою лепту в успешное выступление команды.
Прямая видео трансляция матча «Левски» – «Прометей» будет доступна на XSPORT. Начало – 17:00.
Комментарии 0