Гинзбург: «Я уверен в возможностях своей команды»

Ронен Гинзбург / Фото: prometeybc.com

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением о предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов с «Левски»:



Эта недостача информации о сопернике, безусловно, создала нам некие трудности при подготовке к матчу. Уже по ходу матча будем смотреть, стоит ли что-то менять в игре.

То, что «Левски» сыграет на своей площадке, является дополнительным козырем соперника, но я уверен в возможностях своей команды. У нас заметно улучшилась ситуация с травмированными игроками. Сейчас к матчу готовятся все ребята. Не все получат достаточно игрового времени, но каждый из них готов внести свою лепту в успешное выступление команды.