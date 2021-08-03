Гамула: «Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ»
Глава ФБУ: «Шевченко может просить 3 миллиона, но он – г*ндон»
Бродский высказался об уходе тренера из сборной
Михаил Бродский / фото - ФБУ
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский отреагировал на уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Функицонер опубликовал новый пост в своем Facebook.
«Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть 3 млн, но я считаю, что он гандон. Фу».
Недавно стали известны кандидаты на пост тренера.
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