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Глава ФБУ: «Шевченко может просить 3 миллиона, но он – г*ндон»

Бродский высказался об уходе тренера из сборной
Баскетбол Суперлига
3 августа 10:29
Глава ФБУ: «Шевченко может просить 3 миллиона, но он – г*ндон»
Михаил Бродский / фото - ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский отреагировал на уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Функицонер опубликовал новый пост в своем Facebook.

  «Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть 3 млн, но я считаю, что он гандон. Фу». 

Недавно стали известны кандидаты на пост тренера.

 

 

Антон Кривенко
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Теги

Михаил Бродский Андрей Шевченко

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