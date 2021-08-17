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Главная звезда «Филадельфии» подписал супермаксимальный контракт с клубом. Это невероятная сумма

Новое соглашение центрового вступит в силу с сезона-2023/24
Баскетбол НБА
16:40
Главная звезда «Филадельфии» подписал супермаксимальный контракт с клубом. Это невероятная сумма
Джоэль Эмбиид / Фото - cbssports.com
Центровой Джоэль Эмбиид подписал новый 4-летний контракт с «Филадельфией Сиксерс» на сумму в размере 196 млн долларов. Об этом в Twiiter сообщил инсайдер Шамс Чарания.

У Эмбиида еще есть два года действующего соглашение с общей зарплатой 65,2 миллиона долларов, так что новый контракт вступит в силу с сезона-2023/24.

Эмбиид получил право на супермаксимальное продление, когда был включен во вторую сборную сезона НБА в июне. Новый контракт 27-летнего игрока будет полностью гарантирован без какой-либо опции по возможным травмам, как было ранее. 

В в минувшем сезоне Эмбиид набирал в среднем 28,5 очка, 10,6 подбора, 2,8 передачи и 1,4 блок-шота за игру и помог «Филадельфии" выиграть регулярный чемпионат Восточной конференции. В плей-офф «Сиксерс» вылетели во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс» (3:4).  

Накануне «Лос-Анджелес Клипперс» объявили о продлении контракта с лидером коллектива Каваем Леонардом.


Владимир Кириченко
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Джоэл Эмбиид Филадельфия 76

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