Эмбиид может заключить сверхмаксимальное соглашение с «Филадельфией»
Главная звезда «Филадельфии» подписал супермаксимальный контракт с клубом. Это невероятная сумма
Новое соглашение центрового вступит в силу с сезона-2023/24
Джоэль Эмбиид / Фото - cbssports.comЦентровой Джоэль Эмбиид подписал новый 4-летний контракт с «Филадельфией Сиксерс» на сумму в размере 196 млн долларов. Об этом в Twiiter сообщил инсайдер Шамс Чарания.
У Эмбиида еще есть два года действующего соглашение с общей зарплатой 65,2 миллиона долларов, так что новый контракт вступит в силу с сезона-2023/24.
Эмбиид получил право на супермаксимальное продление, когда был включен во вторую сборную сезона НБА в июне. Новый контракт 27-летнего игрока будет полностью гарантирован без какой-либо опции по возможным травмам, как было ранее.
В в минувшем сезоне Эмбиид набирал в среднем 28,5 очка, 10,6 подбора, 2,8 передачи и 1,4 блок-шота за игру и помог «Филадельфии" выиграть регулярный чемпионат Восточной конференции. В плей-офф «Сиксерс» вылетели во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс» (3:4).
Накануне «Лос-Анджелес Клипперс» объявили о продлении контракта с лидером коллектива Каваем Леонардом.
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