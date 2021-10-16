«Будивельник» уверенно обыграл «Николаев» в гостях
Главный тренер «Будивельника»: «Мы сильнее «Николаева»
Игорс Миглиниекс – об очередной победе в Суперлиге
Главный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс прокомментировал победу над «Николаевом» (93:76) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Я ждал, что будет зонная защита, зная тренера Вецвагарса. Мы сильнее «Николаева». В таких случаях надо придумать что-то неординарное. Эта «зона» соперника была интересной. В начале были проблемы. Хорошо, что мы с ней разобрались. Во второй половине Вецвагарс понял, что мы разобрались и лучше бороться кость в кость. «Николаев» больше играл личную защиту. Этим удивил. Всегда есть такая тактика у обеих команд».
Победа над «Николаевом» стала второй кряду для «Будивельника».
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