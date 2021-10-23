Главный тренер «Будивельника» – о поражении «Киев-Баскету»: «Сегодня мы играли лучше»

Игорс Миглиниекс / фото - ФБУ

Главный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс подвел итоги матча 9-го тура регулярного чемпионата Суперлиги, в котором его подопечные проиграли «Киев-Баскету».

Из под кольца надо просто забивать, не надо ничего организовывать. Самое легкое не исполнили. В остальном ровная игра была. «Киев-Баскет» приехал с хорошим настроением. Выигрыш в Кубке Европы дал им уверенность, хорошую уверенность. Психологически им было легче. В начале игры надо везение. Защищались хорошо, но мяч не залетал в кольцо. Это могло раскрыть уверенность на всю игру».