«Киев-Баскет» с трудом обыграл «Будивельник» в дерби, прервав серию поражений
Главный тренер «Будивельника» – о поражении «Киев-Баскету»: «Сегодня мы играли лучше»
Игорс Миглиниекс подвел итоги матча
Игорс Миглиниекс / фото - ФБУ
Главный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс подвел итоги матча 9-го тура регулярного чемпионата Суперлиги, в котором его подопечные проиграли «Киев-Баскету».
«Мы поймали хороший ритм во время выездов в Николаев и Кривой Рог. Почувствовали ротацию, но потеряли двух игроков Грицака и Стоктона. В предыдущей игре мы должны были очень быстро перестроиться. Мы должны перестроить игру, потому что Стоктон – разыгрывающий. Это потеря. Грицак давал нам энергию. Он лучше всего это может дать команде. Мы немного выбились из колеи. Сегодня играли лучше, но подвела организация игры в нападении.
Из под кольца надо просто забивать, не надо ничего организовывать. Самое легкое не исполнили. В остальном ровная игра была. «Киев-Баскет» приехал с хорошим настроением. Выигрыш в Кубке Европы дал им уверенность, хорошую уверенность. Психологически им было легче. В начале игры надо везение. Защищались хорошо, но мяч не залетал в кольцо. Это могло раскрыть уверенность на всю игру».
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