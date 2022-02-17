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Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»

Айнарс Багатскис гордится игроками, которые остались в команде
Баскетбол Суперлига
13:15
Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»
Фото: пресс-служба Суперлиги

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Банатскис прокомментировал отъезд из команды пяти американских легионеров. Слова коуча приводит пресс-служба Суперлиги:

«Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал. Когда американцы заявили, что боятся за свою жизнь и за жизнь близких и потому покинут страну, украинцы вместе с Майком Кеффи ответили: нет проблем, это ваш выбор, а мы остаемся и идем до конца.

Поэтому не преувеличивал, говоря в начале сезона, мол, с этими ребятами даже в разведку выбрался бы. Ребята доверяют мне, доверяют друг другу, дерутся друг за всех и все за другого. Таким коллективом нужно дорожить и гордиться. Что я делаю. Думаю, как и все болельщики «Киев-Баскета».


В расположении «Киев-Баскета» остался только защитник Майкл Кэффи.

Из-за отъезда легионеров, столичный клуб получил техническое поражение в одном из матчей Кубка Европы FIBA.

Сергей Остапенко
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Теги

Киев-Баскет Айнарс Багатскис

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