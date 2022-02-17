Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»

Фото: пресс-служба Суперлиги

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Банатскис прокомментировал отъезд из команды пяти американских легионеров. Слова коуча приводит пресс-служба Суперлиги:

Поэтому не преувеличивал, говоря в начале сезона, мол, с этими ребятами даже в разведку выбрался бы. Ребята доверяют мне, доверяют друг другу, дерутся друг за всех и все за другого. Таким коллективом нужно дорожить и гордиться. Что я делаю. Думаю, как и все болельщики «Киев-Баскета».