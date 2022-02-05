Официально. Леонард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»
Главный тренер «Клипперс»: «Леонард, вероятно, не вернется в этом сезоне»
Тайрон Лю сообщил, что форвард не поможет команде в ближайшее время
Кавай Леонард / фото - nba.com
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю сообщил, что лидер команды Кавай Леонард, вероятно, не сыграет в этом сезоне.
Тайрона Лю цитирует ESPN:
«Мы знаем, что Кавай, вероятно, не вернется в этом сезоне. Мы пока не знаем статус Пола Джорджа, но парни продолжают сражаться. Каждый день. Не знаю, вернутся ли они в этом сезоне. Я не врач. Но надежда сильнее страха. Так что надеюсь, что эти два парня вернутся. Но пока неизвестно».
«Клипперс» провели масштабный обмен с «Портлендом».
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