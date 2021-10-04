Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»

Артем Слипенчук / фото - ФБУ

«Кривбасс» в овертайме обыграл «Киев-Баскет» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Главный тренер хозяев Артем Слипенчук подвел итоги матча, поздравив команду и болельщиков с тяжелой победой.

Очки из краски все равно были забиты игроками задней линии. Легкие очки в быстрых прорывах и моменты на пик-н-роллах тоже. Особенно в начале первой половины Кеффи и другие задние «Киев-баскета» на нашем виде защиты забивали достаточно легкие очки. Мы готовились и работали, но так получилось. Ребята бьются руг за друга, пытаются дать максимум агрессии, пытаются помогать друг другу. Но это пока что не результат в баскетбольных аспектах».