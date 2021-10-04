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Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»

Артем Слипенчук – о победе над «Киев-Баскетом»
Баскетбол Суперлига
11:45
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Артем Слипенчук / фото - ФБУ

«Кривбасс» в овертайме обыграл «Киев-Баскет» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Главный тренер хозяев Артем Слипенчук подвел итоги матча, поздравив команду и болельщиков с тяжелой победой.

«Хочется поздравить всех болельщиков с тяжелой победой. Безусловно, у Зака Коупленда шла игра. Старались упростить игру, чтобы он играл пик-н-роллы и пытался то-то создать с этого. Но в целом мы далеки от командного баскетбола. Есть определенные обстоятельства в подготовке. Тем не менее, мы будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола в защите и нападении. Мы разбирали «Киев-Баскет», готовились. Была одна тренировка, попытались как-то среагировать.

Очки из краски все равно были забиты игроками задней линии. Легкие очки в быстрых прорывах и моменты на пик-н-роллах тоже. Особенно в начале первой половины Кеффи и другие задние «Киев-баскета» на нашем виде защиты забивали достаточно легкие очки. Мы готовились и работали, но так получилось. Ребята бьются руг за друга, пытаются дать максимум агрессии, пытаются помогать друг другу. Но это пока что не результат в баскетбольных аспектах».

Напомним, Айнарс Багатскис также подвел итоги встречи

 

Источник: Basket.com.ua Михаил Рыбак
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Теги

Кривбасс (баскетбол) Киев-Баскет

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