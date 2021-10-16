«Мавпы» прервали серию поражений, обыграв «Кривбасс»
Главный тренер «Кривбасса»: «То, чем мы занимаемся, – это не баскетбол»
Артем Слипенчук – о поражении «Черкасским Мавпам»
Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Черкасских Мавп» (80:90) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Хотелось бы извиниться пред болельщиками, перед людьми, которые искренне нас поддерживают, смотрят и следят за нами. К сожалению, мы пока не можем дойти до баскетбола. То, чем мы занимаемся, – это еще не баскетбол».
Главный тренер «Черкасских Мавп» также не очень доволен игрой команды.
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