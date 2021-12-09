Главный тренер «Прометея»: «Если нужно описать эту игру одним словом, то я назову ее великолепной»
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал победу над «Динамо Сассари» (89:56), которая позволила команде выйти в раунд плей-ин Лиги чемпионов:
«Если нужно описать эту игру одним словом, то я назову ее великолепной. Тренеры редко довольны происходящим на площадке, но сегодня именно такой случай. Игроки отлично выложились. Весь мой штаб проделал отличную работу при подготовке к этому сопернику. Липовый не тренировался 5-6 дней и был уставшим, но сегодня вышел и помог команде. У нас молодой клуб. Мы постоянно переписываем историю. Это отличное ощущение. Благодарю фанатов за поддержку даже в неудачные моменты. Будем стараться продолжать в том же духе.
Эта победа пойдет на пользу украинскому баскетболу. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Украинский баскетбол возвращается. Сегодня все прошло хорошо. «Сассари» – большой клуб. Против «Тенерифе» мы отлично провели обе игры, но уступили. Сегодня мы провели одну из лучших игр в сезоне. Сейчас все выглядит хорошо, хотя иногда нам не удается выполнять поставленные цели. Но если продолжим в том же духе и будем укреплять нашу организацию, то сможем стать важной частью европейского баскетбола. Сейчас не думаем об этом, готовимся к следующему матчу».
Несмотря на победу в матче с «Сассари», в группе А «Прометей» уже не сумеет подняться выше третьего места.
Положение в группе А: