Главный тренер «Прометея»: «Если нужно описать эту игру одним словом, то я назову ее великолепной»

Фото: пресс-служба Промеея

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал победу над «Динамо Сассари» (89:56), которая позволила команде выйти в раунд плей-ин Лиги чемпионов:

Эта победа пойдет на пользу украинскому баскетболу. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Украинский баскетбол возвращается. Сегодня все прошло хорошо. «Сассари» – большой клуб. Против «Тенерифе» мы отлично провели обе игры, но уступили. Сегодня мы провели одну из лучших игр в сезоне. Сейчас все выглядит хорошо, хотя иногда нам не удается выполнять поставленные цели. Но если продолжим в том же духе и будем укреплять нашу организацию, то сможем стать важной частью европейского баскетбола. Сейчас не думаем об этом, готовимся к следующему матчу».