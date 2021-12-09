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Главный тренер «Сассари»: «Сложная игра против талантливой команды»

Итальянский клуб уступил «Прометею» и потерял шансы на выход в следующий раунд ЛЧ
Баскетбол Еврокубки
07:59
Главный тренер «Сассари»: «Сложная игра против талантливой команды»
Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

Главный тренер «Динамо Сассари» Пьеро Букки прокомментировал поражение от «Прометея» (56:89) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Сложная игра против талантливой команды. Мы не провели хороший матч. В прошлое воскресенье хорошо выступили в чемпионате Италии. Нам не хватило энергии, чтобы повторить такое выступление. Нужно забывать эту игру. Поздравляю «Прометей». Они забили 53% трехочковых. Во второй половине регулярно попадали. Мы должны быть более агрессивными. Я уверен, что парни понимают это. Нужно найти энергию, которая была на площадке в прошлое воскресенье. Нельзя играть так, как с «Прометеем».

По итогам матча стало известно, что «Прометей» с третьего места отправится в раунд плей-ин, а вот «Сассари» уже не имеет шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Напомним, главный тренер чемпиона Украины заявил, что его команда провела великолепную игру.

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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