Главный тренер сборной Украины: «У нас одна цель – квалифицироваться на чемпионат мира»

Айнарс Багатскис – о предстоящем матче против Грузии

Фото: ФБУ

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от выступления сборной Украины в квалификации на чемпионат мира-2023:

«Не хочу сказать, что квалификация на ЧМ слишком отличается от квалификации на Евробаскет. Единственное, что здесь две квалификации. Ты должен пройти одну и вторую. Каждый из этих отборов я называю спринт. Ты не имеешь права на ошибку. В каждой квалификации будет по шесть матчей, в каждой из игр ты должен выложиться на максимум. Украина давно не играла на чемпионате мира. Цель есть одна – квалифицироваться на чемпионат. С какой позиции – не важно. Все ставят перед собой цель – попасть на чемпионат мира».

26 ноября отборочный цикл для Украины начнется матчем в Тбилиси против сборной Грузии:

«Все мысли только о Грузии. Я там когда-то проработал. Сейчас говорят, что кто-то будет, кого-то не будет – я не верю ни единому слову. Только перед игрой, как увижу игроков, тогда поверю. Если есть Шермадини и Шенгелия – это одна команда, без одного из них – это другая команда. Стараемся готовить вариант и с ними, и без них. Насколько это возможно на четырех командных тренировок. Обычно тренера говорят, что в середине сезона не хватает времени на подготовку. У нас сейчас есть целых четыре тренировки (улыбается – прим.) Работаем над основами нападения. Весь акцент на Грузии».

Напомним, в ближайших матчах сборная Украины не сможет рассчитывать на одного из лидеров «Днепра».