Глебов переподписал контракт с «Днепром»
Глебов назвал самых талантливых игроков Суперлиги
Экс-игрок сборной Украины выделил троих баскетболистов
Дмитрий Глебов / Фото: скрин-шот
Форвард «Днепра» Дмитрий Глебов в интервью YouTube-каналу «Відкритий» назвал трех самых талантливых украинцев в Суперлиге.
«Однозначно – Иссуф Санон. Это необузданный конь. Мы недавно задавались вопросом, есть ли легионеры сильнее, чем он. Я привел ему пару примеров, но он брыкается. Он еще молод.
Конечно, это Войналович. Он мне очень импонирует, крепкий парень. Думаю, у него может быть хорошее будущее, думаю, что пора ему пробовать себя за границей. Он прошел школу Виталия Степановского, он обучаемый парень, талант и атлет.
И, наверное, Виталий Зотов, который неплохо себя проявил и показывает, что достоин вызова в национальную сборную. Думаю, что у этого парня тоже хорошие перспективы».
Напомним, сейчас «Днепр» в четвертьфинальной серии плей-офф проиграл два домашних матча «Будивельнику». Теперь серия переехала в Киев.
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