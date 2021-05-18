Глебов назвал самых талантливых игроков Суперлиги

Дмитрий Глебов / Фото: скрин-шот

Форвард «Днепра» Дмитрий Глебов в интервью YouTube-каналу «Відкритий» назвал трех самых талантливых украинцев в Суперлиге.



Конечно, это Войналович. Он мне очень импонирует, крепкий парень. Думаю, у него может быть хорошее будущее, думаю, что пора ему пробовать себя за границей. Он прошел школу Виталия Степановского, он обучаемый парень, талант и атлет.

И, наверное, Виталий Зотов, который неплохо себя проявил и показывает, что достоин вызова в национальную сборную. Думаю, что у этого парня тоже хорошие перспективы».