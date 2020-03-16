Гобер подписал соглашение с «Ютой»
Гобер повторил уникальный рекорд Дикембе Мутомбо
Француз установил личный рекорд и рекорд франшизы по подборам
Руди Гобер / фото - forbes.com
Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер набрал 24 очка, 28 подборов и 4 блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты Тимбервулвз» (119:131).
Французский баскетболист установил личный рекорд и рекорд франшизы по подборам. Это вторая игра Гобера с 20-ю и более очками и 25-ю и более подборами.
Гобер стал вторым игроком в истории после Дикембе Мутомбо, набравшим как минмиум 24 очка, 28 подборов и 4 блок-шота.
Гобер подписал с «Ютой» самый крупный контракт в своей карьере.