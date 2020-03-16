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01:00 Вашингтон Уизардз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
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03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит -:- Запланирован
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Гобер повторил уникальный рекорд Дикембе Мутомбо

Француз установил личный рекорд и рекорд франшизы по подборам
Баскетбол НБА
15 марта 15:20
Гобер повторил уникальный рекорд Дикембе Мутомбо
Руди Гобер / фото - forbes.com

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер набрал 24 очка, 28 подборов и 4 блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты Тимбервулвз» (119:131).

Французский баскетболист установил личный рекорд и рекорд франшизы по подборам. Это вторая игра Гобера с 20-ю и более очками и 25-ю и более подборами.

Гобер стал вторым игроком в истории после Дикембе Мутомбо, набравшим как минмиум 24 очка, 28 подборов и 4 блок-шота.

Гобер подписал с «Ютой» самый крупный контракт в своей карьере.

Рене Тер Велде
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Руди Гобер Юта Джаз

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