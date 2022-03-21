«Голден Стэйт» минимально уступил «Сан-Антонио», «Бостон» разгромил «Денвер»
НБА. Регулярный чемпионат
«Хьюстон» – «Мемфис» 98:122 (21:30, 23:26, 27:28, 27:38)
«Хьюстон»: Портер (14), Вуд (12 + 7 подборов), Грин (8), Тэйт (4), Мэтьюз (2) – старт;Шредер (17), Мартин (15), Шенгюн (12 + 9 подборов), Фернанду (6),Кристофер (4 + 7 передач), Никс (4), Нваба (0).
«Мемфис»: Бэйн (24 + 7 передач), Брукс (20), Джарен Джексон (15), Джонс (13 + 7 передач), Адамс (5 + 9 подборов) – старт; Мелтон (16 + 7 подборов),Уильямс (14), Андерсон (7), Кларк (6), Кончар (2), Калвер (0), Тиллман (0).
«Индиана» – «Портленд» 129:98 (35:22, 34:26, 25:34, 35:16)
«Индиана»: Бриссетт (24 + 9 подборов), Андерсон (18), Битадзе (12), Халибертон (10 + 7 передач), Хилд (9) – старт; Смит (17), Тэйлор (17), Вашингтон (13 + 6 передач), Сайкс (7), Стивенсон (2 + 11 передач).
«Портленд»: Харт (26), Уотфорд (17 + 8 подборов), Юбэнкс (12 + 8 подборов), Уильямс(10), Эллеби (2) – старт; Маклемор (11), Данн (11 + 9 передач), Джонсон (5),Браун (4), Блевинс (0), Хьюз (0).
«Атланта» – «Новый Орлеан» 112:117 (18:35, 32:25, 26:31, 36:26)
«Атланта»: Галлинари (27), Янг (21 + 10 передач + 7 потерь), Капела (14 + 10 подборов),Хантер (11), Хертер (0) – старт; Богданович (21), Райт (8), Уильямс (7),Оконгву (3).
«Новый Орлеан»: Валанчюнас (26 + 12 подборов), Макколлум (25 + 8 передач), Хэйс (12 + 12 подборов), Джонс (11), Маршалл (7) – старт; Эрнангомес (17 + 10 подборов), Альварадо (15), Уоллес (4), Кларк (0), Мерфи (0).
«Сакраменто» – «Финикс» 124:127 OT (26:22, 33:27, 28:34, 23:27, 14:17)
«Сакраменто»: Митчелл (28 + 9 передач + 5 потерь), Барнс (21), Сабонис (18 + 12 подборов + 6 передач), Лайлс (11), Дж. Холидэй (10) – старт; Дивинченцо (13), Джонс(13 + 7 подборов), Лэмб (5), Мету (5).
«Финикс»: Букер (31 + 7 подборов), Бриджес (27), Эйтон (12 + 10 подборов), Краудер(6), Пэйтон (1) – старт; Шэмет (21), Макги (14 + 7 подборов), А. Холидэй (9 + 7 передач), Крэйг (6 + 10 подборов), Бийомбо (0), Уэйнрайт (0).
«Орландо» – «Оклахома-Сити» 90:85 (31:25, 14:18, 17:21, 28:21)
«Орландо»: Картер (30 + 16 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (11 + 7 подборов), Хэмптон(8), Бамба (7 + 10 подборов), Энтони (6 + 7 передач) – старт; М. Вагнер (10),Окики (8 + 11 подборов), Харрис (6), Фульц (4), Браздейкис (0).
«Оклахома-Сити»: Бэйзли (18), Мэнн (13), Роби (11 + 10 подборов), Покушевски (7 + 7 подборов + 5 потерь), Уиггинс (2) – старт; Уотерс (12), Маледон (10 + 5 потерь), Крейчи (8), Сарр (4).
«Нью-Йорк» – «Юта» 93:108 (31:26, 22:34, 20:25, 20:23)
«Нью-Йорк»: Барретт (24 + 7 подборов), Фурнье (17), Рэндл (13 + 11 подборов), Беркс (10),Робинсон (4) – старт; Куикли (16), Топпин (9), Симс (0), Граймс (0), Макбрайд(0).
«Юта»: Митчелл (36 + 8 подборов + 6 передач), Гобер (14 + 9 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (14), Эрнангомес (7), Александер-Уокер (0) – старт; Кларксон(23), Гэй (13 + 7 подборов), Уайтсайд (1), Батлер (0).
«Денвер» – «Бостон» 104:124 (27:33, 16:35, 32:30, 29:26)
«Денвер»: Йокич (23 + 8 подборов), Гордон (13), Бартон (8), Моррис (7), Грин (6) – старт; Казинс (12), Хайлэнд (11), Риверс (8), Грин (6), Ховард (6), Рид (4),Форбс (0), Кампаццо (0).
«Бостон»: Браун (30), Тейтум (30 + 7 передач + 5 потерь), Р. Уильямс (8 + 9 подборов),Смарт (7 + 7 передач), Хорфорд (6) – старт; Притчард (17), Г. Уильямс (13),Тайс (7), Уайт (6), Корнет (0), Фиттс (0), Стаускас (0), Хаузер (0).
«Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» 108:110 (22:36, 35:27, 27:20, 24:27)
«Голден Стэйт»: Пул (28), Томпсон (24), Уиггинс (16 + 8 подборов), Грин (4), Луни (2) – старт;Портер (16 + 16 подборов), Куминга (9), Бьелица (9 + 9 подборов + 6 передач), Чиозза (0).
«Сан-Антонио»: Мюррэй (19 + 8 передач), Джонсон (14 + 7 подборов), Васселл (12), Примо(11), Пелтль (7 + 14 подборов) – старт; Ричардсон (25), Коллинз (11), Джонс(9), Уискэмп (2), Лэндейл (0).
«Филадельфия» – «Торонто» 88:93 (37:27, 17:30, 20:12, 14:24)
«Филадельфия»: Эмбиид (21 + 13 подборов), Макси (19), Харден (17 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Тайбулл (12 + 4 блок-шота), Харрис (5) – старт; Ньянг (11), Грин (3), Джордан (0), Рид (0), Милтон (0).
«Торонто»: Сиакам (26 + 10 подборов), Ачиува (21 + 9 подборов), Барнс (13), Трент (9),Берч (4) – старт; Буше (12 + 14 подборов), Брукс (6), Янг (2 + 7 подборов).
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