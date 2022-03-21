Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Баскетбол (2 события из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 113:109 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Лейкерс 127:119 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
13:50
Гандбол. Евро-2022. Мужчины. Исландия - Венгрия

«Голден Стэйт» минимально уступил «Сан-Антонио», «Бостон» разгромил «Денвер»

«Хьюстон» крупно проиграл «Мемфису», «Филадельфия» не справилась с «Торонто»
Баскетбол НБА
07:30
«Голден Стэйт» минимально уступил «Сан-Антонио», «Бостон» разгромил «Денвер»
Фото: ESPN

НБА. Регулярный чемпионат

«Хьюстон» – «Мемфис» 98:122 (21:30, 23:26, 27:28, 27:38)

«Хьюстон»: Портер (14), Вуд (12 + 7 подборов), Грин (8), Тэйт (4), Мэтьюз (2) – старт;Шредер (17), Мартин (15), Шенгюн (12 + 9 подборов), Фернанду (6),Кристофер (4 + 7 передач), Никс (4), Нваба (0).

«Мемфис»: Бэйн (24 + 7 передач), Брукс (20), Джарен Джексон (15), Джонс (13 + 7 передач), Адамс (5 + 9 подборов) – старт; Мелтон (16 + 7 подборов),Уильямс (14), Андерсон (7), Кларк (6), Кончар (2), Калвер (0), Тиллман (0).

«Индиана» – «Портленд» 129:98 (35:22, 34:26, 25:34, 35:16)

«Индиана»: Бриссетт (24 + 9 подборов), Андерсон (18), Битадзе (12), Халибертон (10 + 7 передач), Хилд (9) – старт; Смит (17), Тэйлор (17), Вашингтон (13 + 6 передач), Сайкс (7), Стивенсон (2 + 11 передач).

«Портленд»: Харт (26), Уотфорд (17 + 8 подборов), Юбэнкс (12 + 8 подборов), Уильямс(10), Эллеби (2) – старт; Маклемор (11), Данн (11 + 9 передач), Джонсон (5),Браун (4), Блевинс (0), Хьюз (0).

«Атланта» – «Новый Орлеан» 112:117 (18:35, 32:25, 26:31, 36:26)

«Атланта»: Галлинари (27), Янг (21 + 10 передач + 7 потерь), Капела (14 + 10 подборов),Хантер (11), Хертер (0) – старт; Богданович (21), Райт (8), Уильямс (7),Оконгву (3).

«Новый Орлеан»: Валанчюнас (26 + 12 подборов), Макколлум (25 + 8 передач), Хэйс (12 + 12 подборов), Джонс (11), Маршалл (7) – старт; Эрнангомес (17 + 10 подборов), Альварадо (15), Уоллес (4), Кларк (0), Мерфи (0).

«Сакраменто» – «Финикс» 124:127 OT (26:22, 33:27, 28:34, 23:27, 14:17)

«Сакраменто»: Митчелл (28 + 9 передач + 5 потерь), Барнс (21), Сабонис (18 + 12 подборов + 6 передач), Лайлс (11), Дж. Холидэй (10) – старт; Дивинченцо (13), Джонс(13 + 7 подборов), Лэмб (5), Мету (5).

«Финикс»: Букер (31 + 7 подборов), Бриджес (27), Эйтон (12 + 10 подборов), Краудер(6), Пэйтон (1) – старт; Шэмет (21), Макги (14 + 7 подборов), А. Холидэй (9 + 7 передач), Крэйг (6 + 10 подборов), Бийомбо (0), Уэйнрайт (0).

«Орландо» – «Оклахома-Сити» 90:85 (31:25, 14:18, 17:21, 28:21)

«Орландо»: Картер (30 + 16 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (11 + 7 подборов), Хэмптон(8), Бамба (7 + 10 подборов), Энтони (6 + 7 передач) – старт; М. Вагнер (10),Окики (8 + 11 подборов), Харрис (6), Фульц (4), Браздейкис (0).

«Оклахома-Сити»: Бэйзли (18), Мэнн (13), Роби (11 + 10 подборов), Покушевски (7 + 7 подборов + 5 потерь), Уиггинс (2) – старт; Уотерс (12), Маледон (10 + 5 потерь), Крейчи (8), Сарр (4).

«Нью-Йорк» – «Юта» 93:108 (31:26, 22:34, 20:25, 20:23)

«Нью-Йорк»: Барретт (24 + 7 подборов), Фурнье (17), Рэндл (13 + 11 подборов), Беркс (10),Робинсон (4) – старт; Куикли (16), Топпин (9), Симс (0), Граймс (0), Макбрайд(0).

«Юта»: Митчелл (36 + 8 подборов + 6 передач), Гобер (14 + 9 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (14), Эрнангомес (7), Александер-Уокер (0) – старт; Кларксон(23), Гэй (13 + 7 подборов), Уайтсайд (1), Батлер (0).

«Денвер» – «Бостон» 104:124 (27:33, 16:35, 32:30, 29:26)

«Денвер»: Йокич (23 + 8 подборов), Гордон (13), Бартон (8), Моррис (7), Грин (6) – старт; Казинс (12), Хайлэнд (11), Риверс (8), Грин (6), Ховард (6), Рид (4),Форбс (0), Кампаццо (0).

«Бостон»: Браун (30), Тейтум (30 + 7 передач + 5 потерь), Р. Уильямс (8 + 9 подборов),Смарт (7 + 7 передач), Хорфорд (6) – старт; Притчард (17), Г. Уильямс (13),Тайс (7), Уайт (6), Корнет (0), Фиттс (0), Стаускас (0), Хаузер (0).

«Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» 108:110 (22:36, 35:27, 27:20, 24:27)

«Голден Стэйт»: Пул (28), Томпсон (24), Уиггинс (16 + 8 подборов), Грин (4), Луни (2) – старт;Портер (16 + 16 подборов), Куминга (9), Бьелица (9 + 9 подборов + 6 передач), Чиозза (0).

«Сан-Антонио»: Мюррэй (19 + 8 передач), Джонсон (14 + 7 подборов), Васселл (12), Примо(11), Пелтль (7 + 14 подборов) – старт; Ричардсон (25), Коллинз (11), Джонс(9), Уискэмп (2), Лэндейл (0).

«Филадельфия» – «Торонто» 88:93 (37:27, 17:30, 20:12, 14:24)

«Филадельфия»: Эмбиид (21 + 13 подборов), Макси (19), Харден (17 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Тайбулл (12 + 4 блок-шота), Харрис (5) – старт; Ньянг (11), Грин (3), Джордан (0), Рид (0), Милтон (0).

«Торонто»: Сиакам (26 + 10 подборов), Ачиува (21 + 9 подборов), Барнс (13), Трент (9),Берч (4) – старт; Буше (12 + 14 подборов), Брукс (6), Янг (2 + 7 подборов).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Голден Стэйт» минимально уступил «Сан-Антонио», «Бостон» разгромил «Денвер»
«Голден Стэйт» минимально уступил «Сан-Антонио», «Бостон» разгромил «Денвер»
НБА
07:30
Леброн Джеймс: «Надеюсь побить достижение Абдул-Джаббара в какой-то момент карьеры»
Леброн Джеймс: «Надеюсь побить достижение Абдул-Джаббара в какой-то момент карьеры»
НБА
20 марта 13:30
Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА
Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА
НБА
20 марта 09:00
«Лейкерс» не справились с «Вашингтоном», «Милуоки» крупно проиграл «Миннесоте»
«Лейкерс» не справились с «Вашингтоном», «Милуоки» крупно проиграл «Миннесоте»
НБА
20 марта 07:20
«Баскония» с дабл-даблом Болдуина обыграла «Альбу», «Црвена Звезда» уступила «Барселоне»
«Баскония» с дабл-даблом Болдуина обыграла «Альбу», «Црвена Звезда» уступила «Барселоне»
Еврокубки
19 марта 10:07
«Торонто» без Михайлюка уступил «Лейкерс», «Бостон» разгромил «Сакраменто» без Леня
«Торонто» без Михайлюка уступил «Лейкерс», «Бостон» разгромил «Сакраменто» без Леня
НБА
19 марта 08:31
Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»
Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»
НБА
18 марта 19:50
«Жальгирис» уступил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Панатинаикосом»
«Жальгирис» уступил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Панатинаикосом»
Еврокубки
18 марта 07:50
«Детройт» благодаря 51 пункту Бея разобрался с «Орландо»
«Детройт» благодаря 51 пункту Бея разобрался с «Орландо»
НБА
18 марта 07:20
Все новости

Популярные новости

Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 09:30
20
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
1
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
Теннис ATP
19 марта 15:28
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Все новости