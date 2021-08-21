«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона

Клэй Томпсон / фото - nytimes.com

«Голден Стэйт Уорриорз» рассчитывает задействовать атакующего защитника Клэя Томпсона в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» на Рождество, который состоится 25 декабря. Об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

Если все будет складываться хорошо, Клэй наберет форму и почувствует, что готов вернуться раньше, так и будет. Но после пропуска двух сезонов нужно время, чтобы как следует подготовить себя физически».