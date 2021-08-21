Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона

Атакующий защитник «Уорриорз» не выходил на паркет с июня 2019 года
Баскетбол НБА
08:40
«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона
Клэй Томпсон / фото - nytimes.com

«Голден Стэйт Уорриорз» рассчитывает задействовать атакующего защитника Клэя Томпсона в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» на Рождество, который состоится 25 декабря. Об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«Клэй может вернуться и немного раньше, но с учетом набора правильных кондиций они нацеливаются на Рождество и игру с «Санс». Понимаю, многие могут подумать, что все затягивается, но Томпсон получил травму 18 ноября, так что пройдет 13 месяцев с момента повреждения ахилла.

Если все будет складываться хорошо, Клэй наберет форму и почувствует, что готов вернуться раньше, так и будет. Но после пропуска двух сезонов нужно время, чтобы как следует подготовить себя физически».

Андре Игуодала согласовал однолетний минимальный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
Баскетбол НБА
09:30
Игуодала вернулся в «Голден Стэйт»
Игуодала вернулся в «Голден Стэйт»
Баскетбол НБА
6 августа 22:25
«Шарлотт» подписал ключевого игрока «Голден Стэйт»
«Шарлотт» подписал ключевого игрока «Голден Стэйт»
Баскетбол НБА
6 августа 17:40
Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт»
Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт»
Баскетбол НБА
6 августа 15:20
Карри получил новый контракт на 215 млн долларов
Карри получил новый контракт на 215 млн долларов
Баскетбол НБА
3 августа 08:45

Новости: Баскетбол

«Будивельник» подписал контракт с центровым из чемпионата Испании
«Будивельник» подписал контракт с центровым из чемпионата Испании
Суперлига
10:41
«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
НБА
09:30
«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона
«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона
НБА
08:40
НБА опубликовала полное расписание матчей на следующий сезон
НБА опубликовала полное расписание матчей на следующий сезон
НБА
07:40
Марк Газоль может покинуть «Лейкерс»
Марк Газоль может покинуть «Лейкерс»
НБА
20 августа 21:15
Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
НБА
20 августа 17:15
Михельсон: «На новый сезон планируем подписать четырех легионеров»
Михельсон: «На новый сезон планируем подписать четырех легионеров»
20 августа 16:42
Дончич – главный фаворит на приз MVP в следующем сезоне
Дончич – главный фаворит на приз MVP в следующем сезоне
НБА
20 августа 15:20
Украинки узнали соперниц по квалификации на Евробаскет-2023
Украинки узнали соперниц по квалификации на Евробаскет-2023
Сборная Украины
20 августа 14:25
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
92
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости