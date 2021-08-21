Игуодала вернулся в «Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона
Атакующий защитник «Уорриорз» не выходил на паркет с июня 2019 года
Клэй Томпсон / фото - nytimes.com
«Голден Стэйт Уорриорз» рассчитывает задействовать атакующего защитника Клэя Томпсона в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» на Рождество, который состоится 25 декабря. Об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.
«Клэй может вернуться и немного раньше, но с учетом набора правильных кондиций они нацеливаются на Рождество и игру с «Санс». Понимаю, многие могут подумать, что все затягивается, но Томпсон получил травму 18 ноября, так что пройдет 13 месяцев с момента повреждения ахилла.
Если все будет складываться хорошо, Клэй наберет форму и почувствует, что готов вернуться раньше, так и будет. Но после пропуска двух сезонов нужно время, чтобы как следует подготовить себя физически».
Андре Игуодала согласовал однолетний минимальный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».
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