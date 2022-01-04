«Голден Стэйт» обыграл «Майами», «Бруклин» уступил «Мемфису»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Хьюстон» 133:113 (34:30, 28:33, 41:29, 30:21)
«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 15 подборов + 10 передач + 6 потерь), Коркмаз (24 + 11 подборов + 6 передач), Сет Карри (15), Харрис (14 + 6 передач), Грин (6) – старт; Джо (18), Драммонд (8 + 7 подборов), Ньянг (8), Милтон (5), Рид (2), Бэсси (2), Хенри (0).
«Хьюстон»: Мэтьюз (23 + 7 подборов), Гордон (14), Тэйт (14), Грин (12), Тайс (7 + 9 подборов) – старт; Кристофер (13), Нваба (12), Мартин (11 + 8 подборов), Огастин (4), Куин (3), Никс (0).
«Вашингтон» – «Шарлотт» 124:121 (38:25, 18:39, 28:26, 40:31)
«Вашингтон»: Кузма (36 + 14 подборов + 6 передач + 5 потерь), Бил (35 + 7 подборов + 8 передач), Гэффорд (15 + 11 подборов), Авдия (7 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Бертанс (14), Кисперт (12), Джонсон (0).
«Шарлотт»: Хэйворд (27 + 8 подборов), Розир (25), Бриджес (23 + 14 подборов), Болл (18), Пламли (8 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Убре (7), Коди Мартин (7), Макдэниэлс (4), Смит (2).
«Бруклин» – «Мемфис» 104:118 (24:29, 23:27, 26:40, 31:22)
«Бруклин»: Дюрант (26 + 6 передач), Харден (19 + 8 передач + 5 потерь), Клэкстон (11), Бембри (6), Миллс (0) – старт; Гриффин (10), Браун (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Томас (8), Картер (6), Шарп (6), Джонсон (2), Дьюк (0).
«Мемфис»: Морэнт (36 + 8 передач), Бэйн (29 + 8 подборов), Адамс (6 + 12 подборов), Джарен Джексон (5), Тилли (0) – старт; Кларк (16 + 7 подборов), Калвер (12), Джонс (12), Альдама (2 + 8 подборов), Матиас (0), Джеффрис (0), Теске (0), Понc (0), Снид (0).
«Нью-Орлеан» – «Юта» 104:115 (24:23, 25:29, 28:30, 27:33)
«Нью-Орлеан»: Валанчюнас (25 + 9 подборов), Харт (15 + 9 подборов), Грэм (11), Джонс (11), Ингрэм (10 + 7 передач) – старт; Александер-Уокер (13), Хэйс (8), Темпл (5), Кларк (3), Эрнангомес (2), Альварадо (1).
«Юта»: Митчелл (29 + 5 потерь), Конли (22 + 8 подборов + 7 передач), Богданович (21), Гобер (10 + 17 подборов), О'Нил (5) – старт; Кларксон (14), Гэй (9), Форрест (3), Инглс (2 + 6 передач).
«Милуоки» – «Детройт» 106:115 (30:28, 34:33, 21:26, 21:28)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (31 + 10 подборов + 7 передач), Холидэй (29), Портис (12 + 14 подборов), Миддлтон (10), Аллен (5) – старт; Казинс (9), Мэттьюз (4), Хилл (3), Коннотон (3), Худ (0).
«Детройт»: Бей (34 + 8 подборов), Каннингем (19 + 7 передач + 5 потерь), Лайлс (11 + 7 подборов), Диалло (11 + 9 подборов), Хэйс (5) – старт; Джош Джексон (24), Робинсон (5), Гарза (4), Ли (2), Поттер (0).
«Чикаго» – «Орландо» 102:98 (15:21, 30:19, 24:26, 33:32)
«Чикаго»: Дерозан (29), Лавин (27), Вучевич (13 + 17 подборов), Джонс (7), Болл (3 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Уайт (17), Досунму (3), Браун (3 + 8 подборов), Маккинни (0).
«Орландо»: Ф. Вагнер (22), Картер (21 + 10 подборов), Харрис (19), Бамба (3 + 7 подборов), Фрэйзер (0) – старт; Росс (15), Хэмптон (9 + 8 подборов), Гравет (5), Скофилд (4), Гиллеспи (0).
«Даллас» – «Денвер» 103:89 (24:20, 22:17, 23:26, 34:26)
«Даллас»: Дончич (21 + 8 подборов + 15 передач), Пауэлл (15), Брансон (13), Клебер (10), Финни-Смит (10) – старт; Буллок (15), Грин (6), Хардуэй (6), Браун (5), Крисс (2), Пинсон (0), Ниликина (0).
«Денвер»: Йокич (27 + 16 подборов), Гордон (15 + 7 подборов), Бартон (12 + 6 передач + 7 потерь), Кампаццо (8), Риверс (0) – старт; Хайлэнд (7), Грин (6), Бол (5), Такер (3), Рид (2), Джонс (2), Корнели (2), Чанчар (0).
«Портленд» – «Атланта» 136:131 (36:32, 34:33, 30:40, 36:26)
«Портленд»: Саймонс (43 + 7 передач), Пауэлл (26), Литтл (22 + 9 подборов), Нуркич (21 + 12 подборов), Нэнс (2) – старт; Маклемор (10), Уотфорд (5), Ковингтон (4), Смит (3).
«Атланта»: Янг (56 + 14 передач), Капела (22 + 11 подборов), Хертер (18), Луваву-Кабарро (8), Мэйс (4) – старт; Райт (8), Оконгву (8), Галлинари (7 + 11 подборов), Уильямс (0).
«Голден Стэйт» – «Майами» 115:108 (33:25, 26:29, 30:28, 26:26)
«Голден Стэйт»:Уиггинс (22), Пэйтон (14), Карри (9 + 10 передач), Луни (6), Грин (5 + 8 подборов + 13 передач + 4 блок-шота) – старт; Пул (32), Бьелица (10), Портер (10), Ли (3), Куминга (2), Тоскано-Андерсон (2), Уизерспун (0).
«Майами»: Батлер (22), Калеб Мартин (19 + 9 подборов), Хирро (18), Лаури (16 + 11 передач + 8 потерь), Юртсевен (5 + 17 подборов) – старт; Гай (14), Силва (8), Такер (6).
«Клипперс» – «Миннесота» 104:122 (21:26, 25:38, 19:21, 39:37)
«Клипперс»: Ибака (17), М-с Моррис (12), Мэнн (7), Джексон (5), Бледсоу (1 + 6 потерь) – старт; Уинслоу (15), Мун (13), Эннис (10), Коффи (9), Джонсон (9), Скрабб (4), Гэбриэл (2).
«Миннесота»: Эдвардс (28), Рид (13), Беверли (11 + 12 передач), Бизли (11), Вандербилт (8 + 9 подборов) – старт; Макдэниэлс (18), Принс (17), Науэлл (8), Окоги (4), Маклафлин (2), Найт (2), Больмаро (0).
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