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«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» и вышел в полуфинальную серию плей-офф НБА
«Бакс» проиграли «Бостону», отложив судьбу противостояния на решающий матч
«Голден Стэйт» – «Мемфис» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Второй раунд. Шестые матчи
«Милуоки» – «Бостон» 95:108 (26:28, 17:25, 27:29, 25:26), счет в серии 3:3
«Милуоки»: Адетокумбо (44 + 20 подборов - 6 потерь), Холидэй (17), Лопес (6), Мэттьюз (4), Аллен (3) – старт; Адетокумбо (1), Нвора (0), Портис (4 + 10 подборов), Хилл (0), Картер (2), Коннотон (14), Такер (0), Вильдоса (0)
«Бостон»: Тейтум (46 + 9 подборов), Браун (22), Смарт (21 + 7 передач), Уильямс (2), Хорфорд (2 + 10 подборов + 4 блокшотов) – старт; Несмит (0), Тайс (4), Уайт (9), Притчард (0), Стаускас (2)
«Голден Стэйт» – «Мемфис» 110:96 (30:26, 23:25, 25:26, 32:19), счет в серии 4:2
«Голден Стэйт»: Томпсон (30 + 8 подборов), Карри (29 + 7 подборов), Уиггинс (18 + 11 подборов), Грин (14 + 15 подборов + 8 передач), Луни (4 + 22 подбора) – старт; Пул (12), Ли (3), Бьелица (0)
«Мемфис»: Брукс (30), Бэйн (25 + 7 подборов), Джарен Джексон (12 + 4 блок-шота), Джонс (7 + 9 подборов + 8 передач), Адамс (4 + 10 подборов) – старт; Кларк (8), Мелтон (8), Уильямс (2), Андерсон (0)
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