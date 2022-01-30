«Голден Стэйт» одержал победу над «Бруклином», «Бостон» разобрался с «Новым Орлеаном»
«Новый Орлеан» – «Бостон» 97:107 (15:27, 19:25, 36:26, 27:29)
«Новый Орлеан»: Эрнангомес (14), Грэм (12), Темпл (12), Джонс (11), Харт (10 + 13 подборов) – старт; Альварадо (19), Маршалл (7), Хэйс (5), Александер-Уокер (5), Кларк (2).
«Бостон»: Тейтум (38 + 8 подборов + 7 передач), Браун (31), Хорфорд (8), Р. Уильямс (8 + 16 подборов + 4 блок-шота), Смарт (5 + 12 передач) – старт; Ричардсон (10), Шредер (4), Г. Уильямс (3), Несмит (0), Фернанду (0), Притчард (0), Лэнгфорд (0), Хаузер (0).
«Даллас» – «Индиана» 132:105 (34:23, 38:37, 32:20, 28:25)
«Даллас»: Дончич (30 + 12 передач), Клебер (15 + 14 подборов), Брансон (13 + 8 передач), Порзингис (5), Финни-Смит (5) – старт; Буллок (23), Грин (12), Пауэлл (10), Ниликина (9), Крисс (4 + 8 подборов), Пинсон (3), Берк (3).
«Индиана»: Сабонис (21 + 15 подборов + 8 передач), Леверт (14), Дуарте (12), Дж. Холидэй (7), Крэйг (0) – старт; Вашингтон (22), Джексон (12), Лэмб (5), Бриссетт (5 + 10 подборов), Тэйлор (3), Сайкс (2), Стивенсон (2).
«Филадельфия» – «Сакраменто» 103:101 (27:31, 23:30, 31:22, 22:18)
«Филадельфия»: Эмбиид (36 + 12 подборов + 6 передач), Харрис (16 + 8 подборов), Макси (13 + 7 передач), Сет Карри (8), Тайбулл (8) – старт; Грин (11), Коркмаз (5), Драммонд (3 + 8 подборов), Ньянг (3), Джо (0), Браун (0).
«Сакраменто»: Халибертон (38 + 7 передач), Барнс (16 + 8 подборов), Митчелл (15), Холмс (10 + 9 подборов), Бэгли (6 + 9 подборов) – старт; Джонс (9), Мету (5), Хилд (2 + 8 подборов), Харклесс (0), Кета (0).
«Мемфис» – «Вашингтон» 115:95 (30:15, 33:26, 24:31, 28:23)
«Мемфис»: Морэнт (34), Бэйн (19), Джарен Джексон (10 + 7 подборов), Адамс (10 + 15 подборов), Кончар (7 + 10 подборов) – старт; Мелтон (13 + 7 подборов), Кларк (10), Тилли (6), Андерсон (4 + 9 подборов), Калвер (2), Понc (0), Тиллман (0), Альдама (0).
«Вашингтон»: Кузма (30 + 8 подборов + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (15), Динуидди (10), Бил (9 + 12 передач), Брайант (4) – старт; Авдия (7), Харрелл (6), Кисперт (5), Хатимура (4), А. Холидэй (3), Гилл (2).
«Майами» – «Торонто» 120:124 OT (27:28, 26:31, 22:26, 25:15, 5:5, 9:9, 6:10)
«Майами»: Батлер (37 + 14 подборов + 10 передач + 5 потерь), Винсент (17), Адебайо (14 + 16 подборов + 6 потерь), Такер (11), Робинсон (0) – старт; Хирро (13 + 5 потерь), Калеб Мартин (11), Струс (11), Дедмон (6 + 9 подборов).
«Торонто»: Трент (33 + 5 перехватов), Барнс (22 + 9 подборов), Сиакам (21 + 13 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Ануноби (20 + 14 подборов + 6 передач), Ванвлит (19 + 8 передач + 5 потерь) – старт; Ачиува (8), Буше (1), Бэнтон (0).
«Голден Стэйт» – «Бруклин» 110:106 (31:20, 23:27, 24:29, 32:30)
«Голден Стэйт»: Уиггинс (24 + 8 подборов), Карри (19 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Томпсон (16), Портер (16 + 4 блок-шота), Луни (6 + 15 подборов) – старт; Пул (17 + 6 передач), Тоскано-Андерсон (6), Пэйтон (4), Куминга (2), Ли (0).
«Бруклин»: Ирвинг (32 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Миллс (24), Клэкстон (9 + 8 подборов), Эдвардс (4), Бембри (2) – старт; Джонсон (14), Олдридж (9), Гриффин (8), Браун (2 + 7 подборов), Томас (2).
Комментарии 0