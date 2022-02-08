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01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 98:85 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 83:116 Окончен
01:00 Даллас Маверикс - Атланта Хоукс 103:94 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс 107:120 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Милуоки Бакс 113:137 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Майами Хит 100:121 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс 101:116 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз 98:110 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Финикс Санс 124:127 Окончен
04:00 Юта Джаз - Нью-Йорк Никс 113:104 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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«Голден Стэйт» одержал победу над «Оклахомой», «Финикс»обыграл «Чикаго»

«Майами» разобрался с «Вашингтоном», «Юта» победила «Нью-Йорк»
Баскетбол НБА
07:10
«Голден Стэйт» одержал победу над «Оклахомой», «Финикс»обыграл «Чикаго»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Торонто» 101:116 (21:35, 20:21, 34:24, 26:36)

«Шарлотт»: Бриджес (25), Розир (20 + 6 передач), Болл (15 + 9 передач + 7 потерь), Пламли (6 + 7 подборов), Хэйворд (3) – старт; Убре (17), Вашингтон (15 + 9 подборов), Смит (0).

«Торонто»: Трент (24), Сиакам (24 + 11 подборов + 8 передач), Ванвлит (20 + 5 потерь), Ануноби (20 + 9 подборов), Барнс (15 + 8 подборов) – старт; Буше (8), Ачиува (5), Бэнтон (0), Берч (0), Флинн (0), Михайлюк (0), Ватанабе (0).

«Вашингтон» – «Майами» 100:121 (24:39, 29:21, 17:31, 30:30)

«Вашингтон»: А. Холидэй (14), Кузма (12), Колдуэлл-Поуп (9), Брайант (8), Динуидди (4 + 6 передач) – старт; Кисперт (20), Харрелл (13), Хатимура (11), Авдия (5), Бертанс (2), Нето (2), Гилл (0).

«Майами»: Адебайо (21 + 7 подборов), Батлер (19), Робинсон (12), Лаури (11), Такер (2 + 7 подборов) – старт; Винсент (16 + 8 передач), Калеб Мартин (15), Дедмон (11), Струс (6), Гай (4), Юртсевен (4).

«Чикаго» – «Финикс» 124:127 (29:36, 20:31, 34:35, 41:25)

«Чикаго»»: Дерозан (38), Лавин (32 + 8 передач), Вучевич (13 + 12 подборов), Грин (4 + 8 подборов), Досунму (2) – старт; Уайт (13), М. Хилл (8), Томас (5), Брэдли (5), Браун (3), Маккинни (1), Кук (0).

«Финикс»: Букер (38), Пол (19 + 11 передач), Бриджес (15), Эйтон (13 + 9 подборов), Краудер (10 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Макги (16 + 8 подборов), Пэйтон (8), К. Джонсон (6), Смит (2), Бийомбо (0), Джексон (0), Уэйнрайт (0).

«Оклахома-Сити» – «Голден Стэйт» 98:110 (23:20, 23:36, 26:29, 26:25)

«Оклахома-Сити»: Дорт (26 + 5 потерь), Бэйзли (20 + 8 подборов), Гидди (16 + 11 подборов + 7 передач), Мэнн (11), Фэйворс (4 + 7 подборов) – старт; Уильямс (12 + 7 подборов), Диаките (6), Джером (3), Маледон (0).

«Голден Стэйт»: Томпсон (21), Карри (18 + 9 подборов + 10 передач), Уиггинс (15), Луни (8 + 7 подборов), Портер (2) – старт; Куминга (16), Пул (11 + 8 подборов + 8 передач), Ли (6), Пэйтон (5), Муди (5), Игудала (3), Тоскано-Андерсон (0).

«Юта» – «Нью-Йорк» 113:104 (28:28, 31:29, 23:29, 31:18)

«Юта»: Митчелл (32 + 7 подборов + 6 передач), Богданович (20), Конли (18 + 7 передач), Азубуйке (7 + 14 подборов), О'Нил (6) – старт; Кларксон (16), Паскалл (7), Форрест (4), Уайтсайд (3 + 8 подборов), Батлер (0).

«Нью-Йорк»: Рэндл (30 + 5 потерь), Барретт (23 + 7 подборов + 6 передач), Робинсон (19 + 21 подбор), Фурнье (16), Беркс (5) – старт; Реддиш (6), Куикли (5), Ноэл (0), Топпин (0).

Рене Тер Велде
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