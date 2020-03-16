Топ-10 моментов дня в НБА. Невероятный бросок Моранта со своей половины и убойный данк Эмбиида
«Голден Стэйт» переиграл «Юту», «Бостон» устроил разгром «Хьюстону»
«Нью-Орлеан» уверенно разобрался с «Клипперс»
«Хьюстон» – «Бостон» / Фото - thedreamshake
НБА. Регулярный чемпионат
«Оклахома» – «Мемфис» 128:122 (28:31, 27:31, 35:38, 38:22)
«Оклахома»: Шэй (30 - 5 потерь), Покушевски (23 + 10 подборов), Браун (13 + 6 фолов), Джером (12), Джексон (4) – старт; Миллер (11), Мускала (8), Роби (10 + 8 подборов - 9 потерь), Уильямс (17)
«Мемфис»: Морэнт (22 + 7 передач), Брукс (19), Валанчюнас (16 + 14 подборов), Андерсон (13), Бэйн (7) – старт; Уинслоу (7), Кларк (10), Тиллман (5), Джонс (10), Мелтон (13)
«Голден Стэйт» – «Юта» 131:119 (33:22, 34:32, 28:32, 36:33)
«Голден Стэйт»: Карри (32 + 9 передач), Уиггинс (28), Грин (11 + 12 подборов + 12 передач + 4 перехватов), Убре (7 + 7 подборов), Луни (2) – старт; Паскалл (9), Бэйзмор (3), Тоскано (0), Уайзмен (16), Мэннион (5), Пул (18)
«Юта»: Гобер (24 + 27 подборов + 4 блокшотов), Митчелл (24), Конли (23), Богданович (9), О'Нил (3) – старт; Инглс (8 + 7 передач), Ньянг (3), Фэйворс (4), Кларксон (21)
«Филадельфия» – «Сан-Антонио» 134:99 (33:22, 27:30, 46:21, 28:26)
«Филадельфия»: Харрис (23 + 9 подборов + 7 передач), Карри (21), Грин (16), Симмонс (14 + 9 передач), Брэдли (4 + 8 подборов) – старт; Скотт (4), Фергюсон (0), Рид (2), Ховард (8 + 8 подборов), Пуарье (2), Макси (5), Тайбулл (10), Милтон (4), Коркмаз (16), Джо (5)
«Сан-Антонио»: Уайт (17 + 4 блокшотов), Мюррей (14), Джонсон (10), Пелтль (7), Лайлс (0) – старт; Юбенкс (17 + 9 подборов), Шаманич (7), Гэй (0), Бэйтс-Диоп (0), Миллс (2), Джонс (8), Уизерспун (2), Уолкер (15), Васселл (0)
«Орландо» – «Майами» 97:102 (19:22, 26:26, 32:25, 20:29)
«Орландо»: Вучевич (38 + 10 подборов - 7 потерь), Бэйкон (9), Картер-Уильямс (9 + 7 передач), Окики (3), Амину (2) – старт; Кларк (0), Бирч (0), Бамба (1), Рэндл (4), Росс (31)
«Майами»: Батлер (29 + 7 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Олиник (18 + 7 подборов), Робинсон (14), Окпала (8), Нанн (3) – старт; Силва (0), Ачиува (2), Игудала (3), Драгич (3 + 8 передач), Хирро (22 + 8 подборов)
«Атланта» – «Кливленд» 100:82 (26:22, 23:24, 20:20, 31:16)
«Атланта»: Коллинз (22 + 12 подборов), Галлинари (20), Янг (14), Хертер (12), Снелл (0) – старт; Найт (16 + 9 подборов), Фернанду (0), Хилл (0), Рондо (2), Гудвин (2), Богданович (12), Мэйс (0)
«Кливленд»: Секстон (15), Гарлэнд (11 + 7 передач), Аллен (9 + 11 подборов), Окоро (6), Лав (0) – старт; Нэнс-младший (4), Уэйд (0), Стивенс (0), Осман (10), МакГи (10), Кук (5), Уиндлер (6), Томас (6)
«Миннесота» – «Портленд» 114:112 (24:20, 23:29, 29:23, 38:40)
«Миннесота»: Эдвардс (34), Рубио (15 + 7 передач), Таунс (13 + 8 подборов + 8 передач - 7 потерь), Вандербилт (12 + 9 подборов), Лэйман (5) – старт; Эрнангомес (5), Окоги (10), Рид (6), Науэлл (14)
«Портленд»: Лиллард (38 + 7 подборов - 5 потерь), Трент (21), Ковингтон (19 + 7 подборов), Кантер (4 + 11 подборов), Джонс (0) – старт; Энтони (16), Литтл (4), Худ (5), Саймонс (5)
«Хьюстон» – «Бостон» 107:134 (34:38, 19:28, 19:38, 35:30)
«Хьюстон»: Оладипо (26), Портер (11 + 7 передач), Тэйт (9 + 4 перехватов), Пэттон (7), Браун (7) - старт; Лэмб (0), Мартин-младший (21), Нваба (3 + 7 подборов), Джонс (14), МакЛемор (9)
«Бостон»: Браун (24), Тейтум (23), Уокер (16), Томпсон (8 + 13 подборов), Тайс (0) - старт; Оджолей (9), Уильямс (6), Несмит (3), Фолл (6), Уильямс (16 + 13 подборов), Тиг (3), Смарт (5), Притчард (9), Эдвардс (6), Грин (0)
«Нью-Орлеан» – «Клипперс» 135:115 (36:24, 31:33, 43:26, 25:32)
«Новый Орлеан»: Уильямсон (27), Ингрэм (23), Болл (20 + 8 подборов), Адамс (9 + 8 подборов), Бледсоу (7 + 8 передач) - старт; Мелли (2), Маршалл (2), Эрнангомес (0), Хэйс (17), Льюис (13), Харт (13), Торнуэлл (0), Александер-Уокер (2)
«Клипперс»: Ленард (23), Джексон (18), Джордж (15), Батюм (6), Ибака (0) - старт; Паттерсон (7), Моррис (0), Зубац (3), Отуру (2), Уильямс (6), Мэнн (7 + 7 подборов), Кеннард (15), Коффи (13)
«Чикаго» – «Торонто» 95:118 (28:22, 30:27, 27:24, 33:22)
«Чикаго»: Уильямс (23), ЛаВин (15), Маркканен (13 + 7 подборов), Янг (10 + 7 подборов + 7 передач), Саторански (10 + 7 передач) - старт; Портер (11 + 7 подборов), Корнет (0), Картер (12 + 11 подборов), Арчидьяконо (0), Уайт (13), Валентайн (11)
«Торонто»: Пауэлл (32), Лаури (20 + 8 передач), Бэйнс (6), Дэвис (6), Джонсон (2) - старт; Элленсон (6), Буше (17), Бембри (0), Ватанабе (0), Уотсон (3), Томас (3), Харрис (0)