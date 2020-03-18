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«Голден Стэйт» потерял Стефена Карри
Разыгрывающий выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Стефен Карри / фото - latimes.com
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри травмировал позвоночник в конце третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Хьюстон Рокетс» (108:94).
Карри не смог вернуться в игру. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что игрок, вероятно, пропустит следующий матч против «Мемфис Гриззлис». Степень серьезности травмы станет известна позже.
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид также выбыл из-за травмы.