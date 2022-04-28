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«Голден Стэйт» прошел «Денвер», «Милуоки» закрыл серию с «Чикаго»

Результаты и видеообзоры матчей плей-офф НБА
Баскетбол НБА
08:00
«Голден Стэйт» прошел «Денвер», «Милуоки» закрыл серию с «Чикаго»
Фото: theathletic.com

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Милуоки» – «Чикаго» 116:100 (34:18, 26:24, 31:26, 25:32) Серия завершена – 4:1

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 9 подборов), Портис (14 + 17 подборов), Б. Лопес (12), Холидэй (10 + 9 передач + 6 потерь), Мэттьюз (8) – старт; Коннотон (20), Аллен (13), Картер (6 + 5 перехватов), Нвора (0), Вильдоса (0), Такер (0), Ибака (0), Т. Адетокумбо (0).

«Чикаго»: Уильямс (23), Вучевич (19 + 16 подборов + 6 передач), Дерозан (11 + 7 передач), Досунму (8), Грин (3 + 7 перехватов) – старт; Уайт (17), Браун (10), Джонс (9), Брэдли (0), Томпсон (0).

«Голден Стэйт» – «Денвер» 102:98 (30:25, 18:23, 22:30, 32:20) Серия завершена – 4:1

«Голден Стэйт»: Карри (30 + 5 потерь), Томпсон (15 + 9 подборов), Уиггинс (12), Грин (11 + 6 передач), Пул (8) – старт; Пэйтон (15), Куминга (4), Луни (4 + 7 подборов), Портер (3). 

«Денвер»: Йокич (30 + 19 подборов + 8 передач + 6 потерь), Гордон (15 + 9 подборов), Моррис (14 + 6 передач), Бартон (14), Грин (2 + 9 подборов) – старт; Казинс (19), Хайлэнд (4), Форбс (0), Грин (0), Риверс (0), Кампаццо (0). 

Рене Тер Велде
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