«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» и вышел вперед в серии, «Милуоки» на последних секундах вырвал победу у «Бостона»
НБА. Плей-офф. Второй раунд
«Милуоки» – «Бостон» 103:101 (22:19, 24:31, 34:17, 23:34) Счет в серии – 2:1
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (42 + 12 подборов + 8 передач), Холидэй (25 + 7 подборов), Б. Лопес (13 + 10 подборов), Мэттьюз (3), Аллен (0) – старт; Коннотон (11 + 8 подборов), Портис (9 + 7 подборов), Картер (0), Хилл (0).
«Бостон»: Браун (27 + 12 подборов), Хорфорд (22 + 16 подборов), Р. Уильямс (10),Тейтум (10 + 4 блок-шота), Смарт (9) – старт; Уайт (14), Г. Уильямс (9), Тайс (0), Притчард (0).
«Голден Стэйт» – «Мемфис» 142:112 (26:28, 38:29, 37:23, 41:32) Счет в серии – 2:1
«Голден Стэйт»: Карри (30 + 6 передач), Томпсон (21 + 9 подборов), Куминга (18), Уиггинс(17), Грин (5 + 8 передач) – старт; Пул (27), Портер (13), Луни (6), Муди (5), Ли(0), Бьелица (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Мемфис»: Морэнт (34 + 7 передач), Бэйн (16), Джарен Джексон (15), Уильямс (7),Тиллман (5) – старт; Мелтон (12), Андерсон (9), Калвер (5), Кларк (4), Адамс (3), Джонс (2), Кончар (0).
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