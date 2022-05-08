Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
10:00
Стронгмен. Чемпионат Украины

«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» и вышел вперед в серии, «Милуоки» на последних секундах вырвал победу у «Бостона»

Результаты и видеообзоры матчей плей-офф НБА
Баскетбол НБА
08:10
«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» и вышел вперед в серии, «Милуоки» на последних секундах вырвал победу у «Бостона»
Фото: NBA

НБА. Плей-офф. Второй раунд

«Милуоки» – «Бостон» 103:101 (22:19, 24:31, 34:17, 23:34) Счет в серии – 2:1

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (42 + 12 подборов + 8 передач), Холидэй (25 + 7 подборов), Б. Лопес (13 + 10 подборов), Мэттьюз (3), Аллен (0) – старт; Коннотон (11 + 8 подборов), Портис (9 + 7 подборов), Картер (0), Хилл (0).

«Бостон»: Браун (27 + 12 подборов), Хорфорд (22 + 16 подборов), Р. Уильямс (10),Тейтум (10 + 4 блок-шота), Смарт (9) – старт; Уайт (14), Г. Уильямс (9), Тайс (0), Притчард (0).

«Голден Стэйт» – «Мемфис» 142:112 (26:28, 38:29, 37:23, 41:32) Счет в серии – 2:1

«Голден Стэйт»: Карри (30 + 6 передач), Томпсон (21 + 9 подборов), Куминга (18), Уиггинс(17), Грин (5 + 8 передач) – старт; Пул (27), Портер (13), Луни (6), Муди (5), Ли(0), Бьелица (0), Тоскано-Андерсон (0).

«Мемфис»: Морэнт (34 + 7 передач), Бэйн (16), Джарен Джексон (15), Уильямс (7),Тиллман (5) – старт; Мелтон (12), Андерсон (9), Калвер (5), Кларк (4), Адамс (3), Джонс (2), Кончар (0).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» и вышел вперед в серии, «Милуоки» на последних секундах вырвал победу у «Бостона»
«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» и вышел вперед в серии, «Милуоки» на последних секундах вырвал победу у «Бостона»
НБА
08:10
«Лейкерс» обсуждали возможность приобретения Ирвинга у «Бруклина»
«Лейкерс» обсуждали возможность приобретения Ирвинга у «Бруклина»
НБА
07 мая 09:50
«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче, «Даллас» сократил отставание в серии с «Финиксом»
«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче, «Даллас» сократил отставание в серии с «Финиксом»
НБА
07 мая 07:30
Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»
Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»
НБА
06 мая 20:30
Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»
Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»
НБА
06 мая 08:10
Бен Симмонс перенесет операцию на спине
Бен Симмонс перенесет операцию на спине
НБА
05 мая 19:40
Восток – дело тонкое. «Майами» удвоил преимущество в серии плей-офф с «Филадельфией»
Восток – дело тонкое. «Майами» удвоил преимущество в серии плей-офф с «Филадельфией»
НБА
05 мая 08:24
«Олимпиакос» в решающем матче серии обыграл «Монако» и вышел в Финал четырех Евролиги
«Олимпиакос» в решающем матче серии обыграл «Монако» и вышел в Финал четырех Евролиги
Еврокубки
05 мая 07:54
«Бостон» устроил разгром «Милуоки» во втором матче серии плей-офф Восточной конференции
«Бостон» устроил разгром «Милуоки» во втором матче серии плей-офф Восточной конференции
НБА
04 мая 08:52
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
5
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
4
Все новости