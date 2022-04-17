«Голден Стэйт» разобрался с «Денвером», «Филадельфия» разгромила «Торонто»
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Даллас» – «Юта» 93:99 (23:20, 20:25, 22:28, 28:26)
«Даллас»: Брансон (24 + 7 подборов), Динуидди (22 + 8 передач), Буллок (15), Финни-Смит (14), Пауэлл (4) – старт; Клебер (10), Бертанс (4), Грин (0).
«Юта»: Митчелл (32 + 6 передач), Богданович (26), Конли (13), Гобер (5 + 17 подборов), О'Нил (3) – старт; Кларксон (10), Хауз (7), Уайтсайд (3 + 8 подборов), Эрнангомес (0).
«Мемфис» – «Миннесота» 117:130 (33:41, 29:24, 30:32, 25:33)
«Мемфис»: Морэнт (32 + 8 передач), Брукс (24), Бэйн (17), Джарен Джексон (12 + 7 блок-шотов), Адамс (0) – старт; Кларк (13 + 12 подборов), Джонс (7 + 6 передач), Андерсон (6), Уильямс (4), Мелтон (2).
«Миннесота»: Эдвардс (36 + 6 передач), Таунс (29 + 13 подборов), Расселл (10 + 9 передач), Беверли (10 + 6 передач), Вандербилт (2) – старт; Бизли (23),Макдэниэлс (15 + 7 подборов), Принс (5), Маклафлин (0), Рид (0).
«Филадельфия» – «Торонто» 131:111 (35:27, 34:24, 38:37, 24:23)
«Филадельфия»: Макси (38), Харрис (26 + 6 передач), Харден (22 + 14 передач), Эмбиид (19 + 15 подборов), Грин (2) – старт; Милтон (10), Ньянг (8), Тайбулл (3), Рид (3),Джо (0), Коркмаз (0).
«Торонто»: Сиакам (24 + 7 передач), Ануноби (20 + 7 подборов), Ванвлит (18 + 6 передач), Барнс (15 + 10 подборов + 8 передач), Трент (9) – старт; Ачиува(9), Буше (7), Берч (4), Бонга (2), Ватанабе (2), Бэнтон (1), Брукс (0), Флинн (0),Янг (0).
«Голден Стэйт» – «Денвер» 123:107 (26:27, 32:20, 32:23, 33:37)
«Голден Стэйт»: Пул (30), Томпсон (19), Уиггинс (16 + 9 подборов), Грин (12 + 9 передач), Луни (6 + 7 подборов) – старт; Карри (16), Бьелица (8), Пэйтон (5), Портер(4), Тоскано-Андерсон (3), Ли (2), Куминга (1), Муди (1), Игудала (0).
«Денвер»: Йокич (25 + 10 подборов + 6 передач), Бартон (24), Моррис (10 + 6 передач), Гордон (8), Грин (7) – старт; Хайлэнд (10), Казинс (7), Форбс (5), Риверс (5),Грин (3), Ннаджи (3), Чанчар (0).