Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
07:40
Волейбол. Евро 2021. Мужчины. Германия - Словакия

«Голден Стэйт» разобрался с «Денвером», «Филадельфия» разгромила «Торонто»

«Мемфис» не справился с «Миннесотой», «Даллас» уступил «Юте»
Баскетбол НБА
08:30
«Голден Стэйт» разобрался с «Денвером», «Филадельфия» разгромила «Торонто»
Фото: Associated Press

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Даллас» – «Юта» 93:99 (23:20, 20:25, 22:28, 28:26)

«Даллас»: Брансон (24 + 7 подборов), Динуидди (22 + 8 передач), Буллок (15), Финни-Смит (14), Пауэлл (4) – старт; Клебер (10), Бертанс (4), Грин (0).

«Юта»: Митчелл (32 + 6 передач), Богданович (26), Конли (13), Гобер (5 + 17 подборов), О'Нил (3) – старт; Кларксон (10), Хауз (7), Уайтсайд (3 + 8 подборов), Эрнангомес (0).

«Мемфис» – «Миннесота» 117:130 (33:41, 29:24, 30:32, 25:33)

«Мемфис»: Морэнт (32 + 8 передач), Брукс (24), Бэйн (17), Джарен Джексон (12 + 7 блок-шотов), Адамс (0) – старт; Кларк (13 + 12 подборов), Джонс (7 + 6 передач), Андерсон (6), Уильямс (4), Мелтон (2).

«Миннесота»: Эдвардс (36 + 6 передач), Таунс (29 + 13 подборов), Расселл (10 + 9 передач), Беверли (10 + 6 передач), Вандербилт (2) – старт; Бизли (23),Макдэниэлс (15 + 7 подборов), Принс (5), Маклафлин (0), Рид (0).

«Филадельфия» – «Торонто» 131:111 (35:27, 34:24, 38:37, 24:23)

«Филадельфия»: Макси (38), Харрис (26 + 6 передач), Харден (22 + 14 передач), Эмбиид (19 + 15 подборов), Грин (2) – старт; Милтон (10), Ньянг (8), Тайбулл (3), Рид (3),Джо (0), Коркмаз (0).

«Торонто»: Сиакам (24 + 7 передач), Ануноби (20 + 7 подборов), Ванвлит (18 + 6 передач), Барнс (15 + 10 подборов + 8 передач), Трент (9) – старт; Ачиува(9), Буше (7), Берч (4), Бонга (2), Ватанабе (2), Бэнтон (1), Брукс (0), Флинн (0),Янг (0).

«Голден Стэйт» – «Денвер» 123:107 (26:27, 32:20, 32:23, 33:37)

«Голден Стэйт»: Пул (30), Томпсон (19), Уиггинс (16 + 9 подборов), Грин (12 + 9 передач), Луни (6 + 7 подборов) – старт; Карри (16), Бьелица (8), Пэйтон (5), Портер(4), Тоскано-Андерсон (3), Ли (2), Куминга (1), Муди (1), Игудала (0).

«Денвер»: Йокич (25 + 10 подборов + 6 передач), Бартон (24), Моррис (10 + 6 передач), Гордон (8), Грин (7) – старт; Хайлэнд (10), Казинс (7), Форбс (5), Риверс (5),Грин (3), Ннаджи (3), Чанчар (0).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Голден Стэйт» разобрался с «Денвером», «Филадельфия» разгромила «Торонто»
«Голден Стэйт» разобрался с «Денвером», «Филадельфия» разгромила «Торонто»
НБА
08:30
НБА представила подборку лучших моментов турнира плей-ин
НБА представила подборку лучших моментов турнира плей-ин
НБА
16 апреля 11:30
«Атланта» «дожала» «Кливленд», «Клипперс» не справились с «Новым Орлеаном»
«Атланта» «дожала» «Кливленд», «Клипперс» не справились с «Новым Орлеаном»
НБА
16 апреля 09:00
Грегг Попович может остаться в «Сан-Антонио» еще на один сезон
Грегг Попович может остаться в «Сан-Антонио» еще на один сезон
НБА
14 апреля 13:00
«Атланта» крупно обыграла «Шарлотт», «Новый Орлеан» разобрался с «Сан-Антонио»
«Атланта» крупно обыграла «Шарлотт», «Новый Орлеан» разобрался с «Сан-Антонио»
НБА
14 апреля 08:00
Батлер может покинуть «Майами» летом
Батлер может покинуть «Майами» летом
НБА
13 апреля 10:30
Артем Пустовий: «Перший день війни був як страшний сон, в який не хотілося вірити»
Эксклюзив
Артем Пустовий: «Перший день війни був як страшний сон, в який не хотілося вірити»
Сборная Украины
12 апреля 18:36
Михайлюк впервые в карьере вышел в плей-офф НБА
Михайлюк впервые в карьере вышел в плей-офф НБА
НБА
11 апреля 21:46
«Бруклин» разобрался с «Индианой», «Лейкерс» в овертайме «дожали» «Денвер»
«Бруклин» разобрался с «Индианой», «Лейкерс» в овертайме «дожали» «Денвер»
НБА
11 апреля 09:00
Все новости

Популярные новости

Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
5
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
5
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
2
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
«Нельзя исключать следующую попытку орков «взять Киев за 2 дня.» Виталий Кличко о ситуации в столице
«Нельзя исключать следующую попытку орков «взять Киев за 2 дня.» Виталий Кличко о ситуации в столице
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 10:23
Все новости