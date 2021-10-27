«Голден Стэйт» разобрался с «Оклахомой», «Лейкерс» «дожали» «Сперс» в овертайме
НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» – «Филадельфия» 112:99 (23:26, 39:16, 28:30, 22:27)
«Нью-Йорк»: Уокер (19), Фурнье (18), Рэндл (16 + 11 подборов + 7 передач), Барретт (10 + 7 подборов), Робинсон (7) – старт; Роуз (13), Топпин (9), Беркс (8), Куикли (8), Гибсон (4).
«Филадельфия»: Харрис (23 + 9 подборов + 9 передач), Эмбиид (14 + 5 потерь), Грин (12), Макси (7), Сет Карри (4) – старт; Ньянг (13), Коркмаз (9), Драммонд (6 + 9 подборов), Тайбулл (6), Джо (3), Бэсси (2), Рид (0).
«Оклахома-Сити» – «Голден Стэйт» 98:106 (34:29, 25:19, 17:33, 22:25)
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (30), Робинсон-Эрл (12), Дорт (11), Гидди (7 + 9 подборов), Бэйзли (7) – старт; Покушевски (9), Уильямс (9), Мускала (8), Маледон (3), Мэнн (2), Роби (0).
«Голден Стэйт»: Карри (23), Уиггинс (21), Пул (10 + 7 передач), Грин (8 + 9 подборов + 8 передач), Луни (5 + 8 подборов) – старт; Ли (20), Портер (6), Тоскано-Андерсон (5), Игудала (3), Пэйтон (3), Бьелица (2), Чиозза (0), Муди (0).
«Даллас» – «Хьюстон» 116:106 (27:31, 30:29, 34:28, 25:18)
«Даллас»: Дончич (26 + 14 подборов + 7 передач), Хардуэй (16), Порзингис (9), Пауэлл (7), Финни-Смит (6) – старт; Буллок (16), Марьянович (11), Брансон (11 + 11 передач), Клебер (9 + 7 подборов), Браун (3), Ниликина (2), Грин (0), Браун (0), Берк (0), Коули-Стайн (0).
«Хьюстон»: Вуд (16 + 17 подборов), Тайс (15 + 10 подборов), Портер (13 + 8 передач + 6 потерь), Грин (10), Тэйт (6) – старт; Гордон (22), Хауз (8), Нваба (7), Шенгюн (5), Огастин (3), Мартин (1).
«Сан-Антонио» – «Лейкерс» 121:125 OT (29:27, 33:34, 35:24, 17:29, 7:11)
«Сан-Антонио»: Пелтль (27 + 14 подборов), Мюррэй (21 + 12 подборов + 15 передач), Джонсон (11), Уайт (7 + 6 передач), Макдермотт (4) – старт; Уокер (21 + 6 передач), Васселл (19 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (6 + 7 подборов), Юбэнкс (5), Форбс (0), Янг (0).
«Лейкерс»: Дэвис (35 + 17 подборов + 4 блок-шота), Уэстбрук (33 + 10 подборов + 8 передач), Монк (17), Джордан (7 + 9 подборов), Бэйзмор (5) – старт; Ривз (10), Рондо (8), Ховард (6 + 8 подборов), Энтони (4).
«Юта» – «Денвер» 122:110 (35:31, 31:33, 25:26, 31:20)
«Юта»: Гобер (23 + 16 подборов), Митчелл (22 + 6 передач + 5 потерь), Конли (15), Богданович (15), О'Нил (5) – старт; Кларксон (19), Инглс (13), Уайтсайд (10), Батлер (0), Паскалл (0).
«Денвер»: Йокич (24), Бартон (21), Гордон (20 + 7 подборов), Моррис (19), Портер (13 + 9 подборов) – старт; Грин (8), Кампаццо (3), Дозьер (2), Грин (0), Риверс (0).
Комментарии 0