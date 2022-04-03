«Голден Стэйт» разобрался с «Ютой», «Бруклин» не справился с «Атлантой»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Шарлотт» 144:114 (29:26, 29:27, 45:27, 41:34)
«Филадельфия»: Эмбиид (29 + 14 подборов + 6 передач), Харрис (23), Макси (19), Харден (12 + 8 подборов + 13 передач + 5 потерь), Тайбулл (12) – старт; Ньянг (10),Милтон (10), Джо (9), Джордан (8), Грин (6), Коркмаз (4), Рид (2).
«Шарлотт»: Бриджес (20), Вашингтон (14), Болл (13 + 6 потерь), Пламли (11), Розир (10 + 6 передач + 5 перехватов) – старт; Убре (11), Коди Мартин (8), Макдэниэлс(7), Харрелл (6), Томас (5), Хэйворд (5), Ричардс (4).
«Нью-Йорк» – «Кливленд» 101:119 (30:39, 30:29, 25:34, 16:17)
«Нью-Йорк»: Топпин (20), Фурнье (19), Барретт (12), Беркс (11), Робинсон (7) – старт;Куикли (17 + 7 подборов + 7 передач), Гибсон (8), Арчидиаконо (5), Симс (2).
«Кливленд»: Гарлэнд (24 + 13 передач), Леверт (19 + 6 передач), Браун (16 + 13 подборов), Окоро (16), Маркканен (10 + 9 подборов) – старт; Лав (15), Осман(10), Стивенс (7), Гудвин (2), Уиндлер (0), Дэвис (0).
«Атланта» – «Бруклин» 122:115 (28:30, 37:20, 29:37, 28:28)
«Атланта»: Янг (36 + 10 передач), Хантер (15 + 10 подборов), Луваву-Кабарро (11),Капела (9 + 12 подборов), Хертер (5) – старт; Галлинари (15), Райт (9),Богданович (8), Уильямс (8), Оконгву (6).
«Бруклин»: Дюрант (55 + 7 подборов), Ирвинг (31 + 6 передач), Эдвардс (9), Драммонд(8 + 13 подборов), Миллс (0) – старт; Томас (5 + 8 подборов), Клэкстон (4 + 7 подборов), Джонсон (3 + 9 подборов), Гриффин (0).
«Чикаго» – «Майами» 109:127 (30:31, 27:35, 22:32, 30:29)
«Чикаго»: Лавин (33), Дерозан (26), Вучевич (12 + 10 подборов), Досунму (11), Карузо(0) – старт; Уильямс (12), Грин (8), Джонс (3), Уайт (2), Томпсон (2), Брэдли(0), Браун (0).
«Майами»: Батлер (22 + 7 подборов + 6 передач), Лаури (19 + 10 передач), Адебайо (16 + 7 подборов), Струс (10), Такер (4 + 8 подборов) – старт; Хирро (19 + 8 подборов), Дедмон (14), Винсент (13), Робинсон (8), Юртсевен (2), Хайсмит(0), Хаслем (0).
«Голден Стэйт» – «Юта» 111:107 (23:30, 22:28, 36:29, 30:20)
«Голден Стэйт»: Томпсон (36), Пул (31 + 6 передач + 5 потерь), Уиггинс (17), Грин (10 + 9 подборов + 7 передач), Луни (2) – старт; Пэйтон (10), Бьелица (3), Портер (2 + 8 подборов), Игудала (0), Куминга (0).
«Юта»: Конли (26 + 8 передач), Митчелл (26), Богданович (17), Гобер (14 + 20 подборов), О'Нил (0) – старт; Кларксон (14), Эрнангомес (5), Хауз (3),Уайтсайд (2).
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