Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
21:10
Бодибилдинг. Открытый Кубок Львова WABBA 2021

«Голден Стэйт» разобрался с «Ютой», «Бруклин» не справился с «Атлантой»

«Филадельфия» разгромила «Шарлотт», «Чикаго» крупно проиграл «Майами»
Баскетбол НБА
03 апреля 08:00
«Голден Стэйт» разобрался с «Ютой», «Бруклин» не справился с «Атлантой»
Фото: NBA

НБА. Регулярный чемпионат 

«Филадельфия» – «Шарлотт» 144:114 (29:26, 29:27, 45:27, 41:34)

«Филадельфия»: Эмбиид (29 + 14 подборов + 6 передач), Харрис (23), Макси (19), Харден (12 + 8 подборов + 13 передач + 5 потерь), Тайбулл (12) – старт; Ньянг (10),Милтон (10), Джо (9), Джордан (8), Грин (6), Коркмаз (4), Рид (2).

«Шарлотт»: Бриджес (20), Вашингтон (14), Болл (13 + 6 потерь), Пламли (11), Розир (10 + 6 передач + 5 перехватов) – старт; Убре (11), Коди Мартин (8), Макдэниэлс(7), Харрелл (6), Томас (5), Хэйворд (5), Ричардс (4).

«Нью-Йорк» – «Кливленд» 101:119 (30:39, 30:29, 25:34, 16:17)

«Нью-Йорк»: Топпин (20), Фурнье (19), Барретт (12), Беркс (11), Робинсон (7) – старт;Куикли (17 + 7 подборов + 7 передач), Гибсон (8), Арчидиаконо (5), Симс (2).

«Кливленд»: Гарлэнд (24 + 13 передач), Леверт (19 + 6 передач), Браун (16 + 13 подборов), Окоро (16), Маркканен (10 + 9 подборов) – старт; Лав (15), Осман(10), Стивенс (7), Гудвин (2), Уиндлер (0), Дэвис (0).

«Атланта» – «Бруклин» 122:115 (28:30, 37:20, 29:37, 28:28)

«Атланта»: Янг (36 + 10 передач), Хантер (15 + 10 подборов), Луваву-Кабарро (11),Капела (9 + 12 подборов), Хертер (5) – старт; Галлинари (15), Райт (9),Богданович (8), Уильямс (8), Оконгву (6).

«Бруклин»: Дюрант (55 + 7 подборов), Ирвинг (31 + 6 передач), Эдвардс (9), Драммонд(8 + 13 подборов), Миллс (0) – старт; Томас (5 + 8 подборов), Клэкстон (4 + 7 подборов), Джонсон (3 + 9 подборов), Гриффин (0).

«Чикаго» – «Майами» 109:127 (30:31, 27:35, 22:32, 30:29)

«Чикаго»: Лавин (33), Дерозан (26), Вучевич (12 + 10 подборов), Досунму (11), Карузо(0) – старт; Уильямс (12), Грин (8), Джонс (3), Уайт (2), Томпсон (2), Брэдли(0), Браун (0).

«Майами»: Батлер (22 + 7 подборов + 6 передач), Лаури (19 + 10 передач), Адебайо (16 + 7 подборов), Струс (10), Такер (4 + 8 подборов) – старт; Хирро (19 + 8 подборов), Дедмон (14), Винсент (13), Робинсон (8), Юртсевен (2), Хайсмит(0), Хаслем (0).

«Голден Стэйт» – «Юта» 111:107 (23:30, 22:28, 36:29, 30:20)

«Голден Стэйт»: Томпсон (36), Пул (31 + 6 передач + 5 потерь), Уиггинс (17), Грин (10 + 9 подборов + 7 передач), Луни (2) – старт; Пэйтон (10), Бьелица (3), Портер (2 + 8 подборов), Игудала (0), Куминга (0).

«Юта»: Конли (26 + 8 передач), Митчелл (26), Богданович (17), Гобер (14 + 20 подборов), О'Нил (0) – старт; Кларксон (14), Эрнангомес (5), Хауз (3),Уайтсайд (2).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Фенербахче» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Баварию»
«Фенербахче» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Баварию»
Еврокубки
08:40
«Лейкерс» не справились с «Денвером», «Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто»
«Лейкерс» не справились с «Денвером», «Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто»
НБА
04 апреля 08:00
Энтони Дэвис: «Попытаемся выиграть пять оставшихся матчей и будем надеяться на удачу»
Энтони Дэвис: «Попытаемся выиграть пять оставшихся матчей и будем надеяться на удачу»
НБА
03 апреля 11:00
«Голден Стэйт» разобрался с «Ютой», «Бруклин» не справился с «Атлантой»
«Голден Стэйт» разобрался с «Ютой», «Бруклин» не справился с «Атлантой»
НБА
03 апреля 08:00
Послали нах*й! Сборная Италии отказалась играть с рашистами
Послали нах*й! Сборная Италии отказалась играть с рашистами
02 апреля 20:55
«Лейкерс» не справились с «Новым Орлеаном», «Клипперс» разгромили «Милуоки»
«Лейкерс» не справились с «Новым Орлеаном», «Клипперс» разгромили «Милуоки»
НБА
02 апреля 10:00
«Бавария» разобралась с «Црвеной Звездой», «Анадолу Эфес» обыграл «Альбу»
«Бавария» разобралась с «Црвеной Звездой», «Анадолу Эфес» обыграл «Альбу»
Еврокубки
02 апреля 08:00
На этот раз без титула MVP. Ягупова – в топ-3 лучших игроков сезона в Евролиге
На этот раз без титула MVP. Ягупова – в топ-3 лучших игроков сезона в Евролиге
Украинские легионеры
01 апреля 20:02
Алина Ягупова попала в символическую сборную сезона Евролиги
Алина Ягупова попала в символическую сборную сезона Евролиги
Украинские легионеры
01 апреля 18:09
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Все новости