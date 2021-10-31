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02:00 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик 110:109 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерс 105:98 Окончен
02:30 Майами Хит - Шарлотт Хорнетс 114:99 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз 109:113 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс 106:75 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 111:92 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Кливленд Кавальерс 113:101 Окончен
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13:00 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы 79:59 Окончен
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00:00 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 115:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 110:103 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Нью-Йорк Никс 117:123 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс 94:97 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 122:94 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 91:93 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Юта Джаз 107:99 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 103:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Сперс 93:102 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тандер 103:82 Окончен
04:00 Финикс Санс - Кливленд Кавальерс 101:92 Окончен
21:30 Даллас Маверикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
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14:00 БК Запорожье - Кривбасс 80:70 Окончен
15:00 БК Тернополь - БК Одесса 67:75 Окончен
16:00 Прометей - Николаев 92:79 Окончен
17:00 Киев-Баскет - Химик 47:37 2-я четверть
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01:00 Шарлотт Хорнетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Милуоки Бакс - Юта Джаз -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован

«Голден Стэйт» с великолепным Карри разобрался с «Оклахомой», 36 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон» в овертайме

«Сан-Антонио» обыграл «Милуоки», несмотря на дабл-дабл Адетокумбо
Баскетбол НБА
07:40
«Голден Стэйт» с великолепным Карри разобрался с «Оклахомой», 36 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон» в овертайме
Фото: goldenstateofmind.com

НБА. Регулярный чемпионат 

«Вашингтон» – «Бостон» 115:112 OT (25:20, 28:27, 23:26, 27:30, 6:6, 6:3) 

«Вашингтон»: Бил (36 + 7 подборов + 6 передач), Динуидди (20 + 9 подборов), Харрелл (20 + 14 подборов), Кузма (17 + 17 подборов), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; Бертанс (7), А. Холидэй (6), Нето (4), Авдия (3 + 7 подборов), Кисперт (0). 

«Бостон»: Браун (34), Тейтум (27 + 15 подборов), Хорфорд (8 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Шредер (6 + 9 передач), Г. Уильямс (6) – старт; Ричардсон (18), Притчард (5), Паркер (4), Лэнгфорд (2), Кантер (2). 

«Новый Орлеан» – «Нью-Йорк» 117:123 (28:34, 31:29, 24:25, 34:35) 

«Новый Орлеан»: Валанчюнас (27 + 14 подборов), Грэм (17 + 8 передач), Харт (16 + 8 подборов), Александер-Уокер (13 + 6 передач), Джонс (12) – старт; Льюис (12), Мерфи (7), Хэйс (6), Маршалл (4), Саторански (3). 

«Нью-Йорк»: Барретт (35 + 8 подборов + 6 передач), Уокер (19), Фурнье (19), Рэндл (10), Робинсон (8) – старт; Гибсон (13 + 7 подборов), Беркс (10), Роуз (5), Куикли (3), Топпин (1), Макбрайд (0). 

«Детройт» – «Орландо» 110:103 (25:20, 23:27, 34:26, 28:30) 

«Детройт»: Грант (22 + 7 подборов), Бей (13 + 7 подборов), Стюарт (11 + 8 подборов), Хэйс (3), Каннингем (2 + 7 подборов) – старт; Олиник (18), Джош Джексон (13 + 7 подборов), Лайлс (12), Джозеф (11 + 6 передач), Джексон (5). 

«Орландо»: Ф. Вагнер (19), Энтони (15 + 10 подборов), Саггс (10 + 6 передач), Бамба (10), Картер (8) – старт; М. Вагнер (13), Хэмптон (11), Браздейкис (5), Харрис (4), Малдер (3), Росс (3), Окики (2). 

«Филадельфия» – «Атланта» 122:94 (28:15, 32:31, 29:23, 33:25)

«Филадельфия»: Харрис (22 + 11 подборов), Эмбиид (19), Макси (16), Сет Карри (15), Грин (6) – старт; Тайбулл (11), Милтон (11), Драммонд (8), Джо (5), Ньянг (5), Коркмаз (4), Рид (0), Бэсси (0). 

«Атланта»: Богданович (13), Янг (13 + 10 передач), Капела (11 + 12 подборов), Коллинз (8 + 7 подборов), Хантер (7) – старт; Реддиш (16), Мэйс (7), Уильямс (5), Галлинари (4), Джонсон (4), Хертер (3), Дженг (2 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (1), Райт (0). 

«Индиана» – «Торонто» 94:97 (25:22, 22:24, 19:21, 28:30) 

«Индиана»: Сабонис (22 + 14 подборов), Леверт (15), Дуарте (12 + 6 передач + 5 потерь), Тернер (10 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Макконнелл (6 + 7 передач) – старт; Дж. Холидэй (16), Лэмб (11), Бриссетт (2), Уонамейкер (0), Битадзе (0), Крэйг (0). 

«Торонто»: Барнс (21 + 12 подборов), Ванвлит (16), Ануноби (15), Трент (8), Ачиува (4) – старт; Михайлюк (16), Буше (8), Берч (7), Бэнтон (2), Флинн (0). 

«Милуоки» – «Сан-Антонио» 93:102 (24:27, 23:18, 20:24, 26:33) 

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (28 + 13 подборов + 7 потерь), Миддлтон (19), Аллен (12), Хилл (10), Т. Адетокумбо (0 + 8 подборов) – старт; Робинсон (6), Нвора (6), Коннотон (6 + 10 подборов), Худ (6), Калаицакис (0), Мамукелашвили (0), Оджелей (0). 

«Сан-Антонио»: Мюррэй (23 + 9 передач), Уайт (17), Джонсон (12 + 11 подборов), Пелтль (8), Уокер (4) – старт; Форбс (16), Янг (10 + 8 подборов), Васселл (4 + 8 подборов), Бэйтс-Диоп (4), Юбэнкс (2), Джонс (2), Лэндейл (0). 

«Мемфис» – «Майами» 103:129 (22:38, 32:29, 25:35, 24:27) 

«Мемфис»: Мелтон (20), Морэнт (20 + 7 передач), Бэйн (17), Джарен Джексон (8), Адамс (6) – старт; Андерсон (13), Уильямс (5), Джонс (5), Меррилл (3), Кларк (2), Кончар (2), Альдама (2), Тилли (0), Тиллман (0). 

«Майами»: Батлер (27 + 7 передач), Робинсон (15), Лаури (15 + 8 передач), Дедмон (9 + 9 подборов), Такер (5) – старт; Хирро (22), Калеб Мартин (12), Струс (12), М-ф Моррис (8), Юртсевен (2), Хаслем (2), Винсент (0), Окпала (0). 

«Чикаго» – «Юта» 107:99 (25:24, 29:33, 25:15, 28:27) 

«Чикаго»: Дерозан (32), Лавин (26), Вучевич (16 + 12 подборов), Болл (11), Грин (5) – старт; Карузо (7), Досунму (4), Джонс (4), Брэдли (2), Браун (0). 

«Юта»: Митчелл (30 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Гобер (17 + 19 подборов), Богданович (14 + 9 подборов), Инглс (9), О'Нил (7) – старт; Кларксон (16), Уайтсайд (4), Паскалл (2), Батлер (0), Форрест (0). 

«Голден Стэйт» – «Оклахома-Сити» 103:82 (28:20, 27:24, 27:14, 21:24) 

«Голден Стэйт»: Карри (20 + 6 передач), Пул (14), Грин (14 + 11 подборов + 8 передач), Уиггинс (14), Луни (7 + 7 подборов) – старт; Портер (10), Чиозза (6), Муди (6), Бьелица (6 + 8 подборов), Пэйтон (3), Куминга (3), Игудала (0 + 10 подборов), Тоскано-Андерсон (0). 

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (15), Дорт (14), Гидди (10 + 6 передач), Робинсон-Эрл (6), Бэйзли (5 + 8 подборов) – старт; Дек (9), Джером (8), Покушевски (7 + 9 подборов), Мускала (3), Роби (2), Фэйворс (2), Маледон (1), Уильямс (0). 

«Миннесота» – «Денвер» 91:93 (32:23, 15:20, 26:26, 18:24) 

«Миннесота»: Расселл (14 + 6 передач), Эдвардс (14 + 11 подборов), Таунс (14 + 8 подборов + 5 потерь), Вандербилт (6), Макдэниэлс (2) – старт; Бизли (18), Рид (12), Беверли (7), Окоги (4), Маклафлин (0), Принс (0). 

«Денвер»: Йокич (26 + 19 подборов + 7 передач + 7 потерь), Моррис (16), Гордон (12), Бартон (10), Портер (7 + 12 подборов) – старт; Хайлэнд (8), Грин (6), Риверс (3), Кампаццо (3), Дозьер (2), Грин (0). 

«Финикс» – «Кливленд» 101:92 (24:31, 26:15, 28:19, 23:27) 

«Финикс»: Букер (27 + 9 передач), Эйтон (17 + 12 подборов), Пол (16 + 10 передач), Бриджес (10), Краудер (6 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (10), Макги (8 + 7 подборов), Смит (4), Шэмет (3), Пэйтон (0). 

«Кливленд»: Гарлэнд (11 + 6 потерь), Маркканен (11), Секстон (10 + 6 потерь), Аллен (4 + 8 подборов), Мобли (2) – старт; Осман (20), Лав (11 + 12 подборов), Уиндлер (8), Рубио (8), Уэйд (5), Стивенс (2), Валентайн (0). 

Рене Тер Велде
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