«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Финикс» разобрался с «Детройтом»
«Детройт» – «Финикс» 108:135 (35:39, 19:25, 28:39, 26:32)
«Детройт»: Каннингем (21), Диалло (10), Хэйс (9), Бей (8), Стюарт (5) – старт; Джозеф (21 + 7 передач), Лайлс (18), Стэнли (8), Гарза (5), Ли (2), Джош Джексон (1).
«Финикс»: Букер (30), Пол (10 + 6 передач), Бриджес (10), Краудер (9 + 11 подборов), Эйтон (6) – старт; Макги (20), Пэйн (20), Шэмет (11), Бийомбо (7), Уэйнрайт (7), Смит (3 + 7 подборов), Пэйтон (2).
«Сакраменто» – «Хьюстон» 112:118 (21:29, 39:26, 28:30, 24:33)
«Сакраменто»: Дэвис (17), Фокс (14), Мету (14 + 7 подборов), Барнс (12), Холмс (4) – старт; Хилд (27), Митчелл (16 + 7 передач), Харклесс (5), Джонс (2), Лень (1).
«Хьюстон»: Портер (23 + 7 передач + 6 потерь), Вуд (23 + 14 подборов), Грин (15), Гордон (15 + 7 подборов), Тэйт (10) – старт; Мэтьюз (17), Мартин (9), Шенгюн (6), Брукс (0), Кристофер (0).
«Миннесота» – «Голден Стэйт» 119:99 (30:22, 26:28, 35:31, 28:18)
«Миннесота»: Таунс (26 + 11 подборов), Беверли (10), Вандербилт (10), Эдвардс (9), Расселл (7 + 12 передач + 5 потерь) – старт; Науэлл (17), Бизли (16), Макдэниэлс (9), Рид (9 + 9 подборов), Принс (3), Райт (2), Окоги (1), Лэйман (0), Больмаро (0), Найт (0).
«Голден Стэйт»: Пул (20), Томпсон (13), Портер (12 + 9 подборов), Уиггинс (12), Луни (4 + 12 подборов) – старт; Куминга (19 + 7 подборов), Ли (8), Бьелица (6), Тоскано-Андерсон (5), Игудала (0), Чиозза (0).
«Денвер» – «Юта» 102:125 (33:37, 25:31, 30:23, 14:34)
«Денвер»: Йокич (25 + 15 подборов + 14 передач), Гордон (20 + 7 подборов + 6 передач), Бартон (16), Моррис (13), Грин (4) – старт; Хайлэнд (13), Рид (5), Эннис (2), Ннаджи (2), Кампаццо (2).
«Юта»: Митчелл (31), Богданович (21), Гобер (18 + 19 подборов), О'Нил (11), Конли (8 + 6 передач) – старт; Кларксон (16), Паскалл (10), Гэй (7), Инглс (3), Валентайн (0), Форрест (0).
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