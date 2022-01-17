«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Финикс» разобрался с «Детройтом»

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Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
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01:30 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 96:103 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Портленд Трэйл Блэйзерс 110:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 108:117 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс 120:105 Окончен
03:00 Майами Хит - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс 102:107 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 114:112 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Клипперс 101:94 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 133:96 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Орландо Мэджик 108:92 Окончен
20:00 Детройт Пистонс - Финикс Санс 108:135 Окончен
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13:00 Харьковские Соколы - Будивельник 73:81 Окончен
14:00 БК Запорожье - Николаев 73:72 Окончен
14:00 Днепр - Черкасские Мавпы 87:66 Окончен
16:00 Прометей - Кривбасс -:- Перенесен
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21:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 86:74 3-я четверть
22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 51:44 2-я четверть
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс 7:2 1-я четверть
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01:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс 112:118 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 102:125 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Голден Стэйт Уорриорз 119:99 Окончен
19:30 Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:92 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс 87:97 Окончен
21:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 86:74 3-я четверть
22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 51:44 2-я четверть
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс 7:2 1-я четверть
22:30 Мемфис Гриззлис - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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19:00 Киев-Баскет - БК Одесса 84:60 Окончен
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01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз -:- Запланирован

«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Финикс» разобрался с «Детройтом»

«Денвер» проиграл «Юте», «Хьюстон» обыграл «Сакраменто»
Баскетбол НБА
07:25
«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Финикс» разобрался с «Детройтом»
Фото: marinij.com
НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Финикс» 108:135 (35:39, 19:25, 28:39, 26:32)

«Детройт»: Каннингем (21), Диалло (10), Хэйс (9), Бей (8), Стюарт (5) – старт; Джозеф (21 + 7 передач), Лайлс (18), Стэнли (8), Гарза (5), Ли (2), Джош Джексон (1).

«Финикс»: Букер (30), Пол (10 + 6 передач), Бриджес (10), Краудер (9 + 11 подборов), Эйтон (6) – старт; Макги (20), Пэйн (20), Шэмет (11), Бийомбо (7), Уэйнрайт (7), Смит (3 + 7 подборов), Пэйтон (2).

«Сакраменто» – «Хьюстон» 112:118 (21:29, 39:26, 28:30, 24:33)

«Сакраменто»: Дэвис (17), Фокс (14), Мету (14 + 7 подборов), Барнс (12), Холмс (4) – старт; Хилд (27), Митчелл (16 + 7 передач), Харклесс (5), Джонс (2), Лень (1).

«Хьюстон»: Портер (23 + 7 передач + 6 потерь), Вуд (23 + 14 подборов), Грин (15), Гордон (15 + 7 подборов), Тэйт (10) – старт; Мэтьюз (17), Мартин (9), Шенгюн (6), Брукс (0), Кристофер (0).

«Миннесота» – «Голден Стэйт» 119:99 (30:22, 26:28, 35:31, 28:18)

«Миннесота»: Таунс (26 + 11 подборов), Беверли (10), Вандербилт (10), Эдвардс (9), Расселл (7 + 12 передач + 5 потерь) – старт; Науэлл (17), Бизли (16), Макдэниэлс (9), Рид (9 + 9 подборов), Принс (3), Райт (2), Окоги (1), Лэйман (0), Больмаро (0), Найт (0).

«Голден Стэйт»: Пул (20), Томпсон (13), Портер (12 + 9 подборов), Уиггинс (12), Луни (4 + 12 подборов) – старт; Куминга (19 + 7 подборов), Ли (8), Бьелица (6), Тоскано-Андерсон (5), Игудала (0), Чиозза (0).

«Денвер» – «Юта» 102:125 (33:37, 25:31, 30:23, 14:34)

«Денвер»: Йокич (25 + 15 подборов + 14 передач), Гордон (20 + 7 подборов + 6 передач), Бартон (16), Моррис (13), Грин (4) – старт; Хайлэнд (13), Рид (5), Эннис (2), Ннаджи (2), Кампаццо (2).

«Юта»: Митчелл (31), Богданович (21), Гобер (18 + 19 подборов), О'Нил (11), Конли (8 + 6 передач) – старт; Кларксон (16), Паскалл (10), Гэй (7), Инглс (3), Валентайн (0), Форрест (0).

Рене Тер Велде
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