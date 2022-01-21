Топ-5 моментов дня в НБА. Эффектная передача Карри и мощный данк Таунса
«Голден Стэйт» в овертайме дожал «Индиану», «Финикс» разобрался с «Далласом»
«Нью-Йорк» не смог переиграть «Новый Орлеан»
«Даллас» – «Финикс» / Фото - NBAНБА. Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Финикс» 101:109 (26:22, 27:23, 29:29, 19:35)
«Даллас»: Дончич (28 + 8 подборов + 8 передач - 8 потерь), Брансон (19 - 6 потерь), Порзингис (18 + 11 подборов), Клебер (9), Финни-Смит (5) – старт; Хардуэй-мл. (11), Буллок (3), Пауэлл (6), Ниликина (0), Грин (2)
«Финикс»: Букер (28), Пол (20 + 11 передач), Краудер (13), Бриджес (12 + 8 подборов + 4 перехватов), Макги (8) – старт; Джонсон (7 + 7 подборов), Бийомбо (9), Пэйн (12), Шэмет (0)
«Нью-Йорк» – «Новый Орлеан» 91:102 (17:27, 25:19, 15:35, 34:21)
«Нью-Йорк»: Робинсон (17 + 15 подборов), Барретт (17), Фурнье (6), Уокер (5), Рэндл (4 + 7 подборов) – старт; Топпин (0), Гибсон (2), Беркс (13), Куикли (14), Граймс (13)
«Новый Орлеан»: Валанчюнас (18 + 10 подборов), Харт (17 + 7 подборов), Ингрэм (15), Грэм (15), Джонс (11) – старт; Кларк (3), Темпл (0), Хэйс (6), Альварадо (13 + 4 перехватов), Александер-Уокер (4)
«Голден Стэйт» – «Индиана» 117:121 ОТ (30:23, 33:32, 20:28, 27:27, 7:11)
«Голден Стэйт»: Карри (39 + 8 передач), Луни (13 + 15 подборов + 5 потерь), Томпсон (12), Уиггинс (11), Куминга (5) – старт; Ли (9), Бьелица (8), Пэйтон (6), Пул (5), Тоскано-Андерсон (5), Игудала (4 + 4 блок-шота)
«Индиана»: Дуарте (27 + 7 подборов), Дж. Холидэй (16), Битадзе (13 + 9 подборов), Крэйг (12 + 7 подборов), Сайкс (10) – старт; Джексон (15 + 7 подборов), Лэмб (13), Вашингтон (8), Стивенсон (4), Бриссетт (2)
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