«Голден Стэйт» выиграл вторую игру у «Денвера», «Филадельфия» увеличила свое преимущество в серии с «Торонто»
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Филадельфия» – «Торонто» 112:97 (32:33, 35:19, 28:19, 17:26) Счет в серии – 2:0
«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 11 подборов), Макси (23 + 9 подборов + 8 передач), Харрис (20 + 10 подборов), Харден (14 + 6 передач + 5 потерь), Грин (11) – старт; Ньянг(5), Тайбулл (5), Милтон (3), Рид (0).
«Торонто»: Ануноби (26), Ванвлит (20 + 7 передач), Сиакам (20 + 10 подборов), Ачиува(7), Трент (0) – старт; Буше (17 + 8 подборов), Берч (5), Янг (2), Флинн (0).
«Даллас» – «Юта» 110:104 (24:24, 24:31, 29:26, 33:23) Счет в серии – 1:1
«Даллас»: Брансон (41 + 8 подборов), Динуидди (17 + 6 передач), Буллок (11), Финни-Смит (9), Пауэлл (2) – старт; Клебер (25), Берк (3), Грин (2), Бертанс (0).
«Юта»: Митчелл (34), Богданович (25), О'Нил (12 + 9 подборов), Гобер (8 + 17 подборов), Конли (0) – старт; Кларксон (21), Хауз (2), Уайтсайд (2 + 7 подборов), Эрнангомес (0).
«Голден Стэйт» – «Денвер» 126:106 (25:26, 32:25, 44:30, 25:25) Счет в серии – 2:0
«Голден Стэйт»: Пул (29 + 8 передач), Томпсон (21), Уиггинс (13 + 8 подборов), Грин (6 + 6 передач), Луни (0) – старт; Карри (34), Бьелица (10), Ли (4), Пэйтон (3),Портер (3), Тоскано-Андерсон (3), Куминга (0), Муди (0).
«Денвер»: Йокич (26 + 11 подборов), Моррис (12), Бартон (12 + 10 подборов), Гордон(7), Грин (3) – старт; Хайлэнд (12), Форбс (10), Казинс (8), Риверс (7), Чанчар(5), Грин (4), Ннаджи (0), Кампаццо (0).