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«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»

«Бостон» переміг «Мілуокі» та зрівняв рахунок у серії
Баскетбол НБА
08:13
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
Фото: Голден Стейт

НБА. Плей-оф. Другий раунд

«Мілуокі» – «Бостон» 108:116 (25:18, 23:29, 32:26, ​​28:43) Рахунок у серії: 2-2

«Мілуокі»: Я. Адетокумбо (34 + 18 підбирань), Б. Лопес (17 + 7 підбирань), Холідей (16 + 7 підбирань + 9 передач), Меттьюз (12), Аллен (7) – старт; Коннотон (11+7 підбирань), Хілл (5), Портіс (4), Такер (2), Картер (0), Нвора (0), Вільдоса (0), Т. Адетокумбо (0).

«Бостон»: Тейтум (30 + 13 підбирань), Хорфорд (30 + 8 підбирань), Браун (18), Смарт (18 + 8 передач), Г. Вільямс (9) – старт; Уайт (11), Тайс (0), Прітчард (0).

 

«Голден Стейт» – «Мемфіс» 101:98 (20:24, 18:17, 24:28, 39:29) Рахунок у серії: 3-1

«Голден Стейт»: Каррі (32 + 8 передач), Віггінс (17 + 10 підбирань), Томпсон (14 + 7 підбирань), Грін (2 + 11 підбирань), Кумінга (0) – старт; Пул (14), Портер (12), Луні (8+9 підбирань), Лі (2).

«Мемфіс»: Джарен Джексон (21 + 5 блок-шотів), Джонс (19), Брукс (12 + 8 передач), Адамс (10 + 15 підбирань), Бейн (8 + 6 передач) – старт; Андерсон (17+8 підбирань), Вільямс (7), Кларк (4), Мелтон (0).


Карен Агабекян
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Теги

Милуоки Бакс Бостон Селтикс Голден Стэйт Уорриорз Мемфис Гриззлис

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