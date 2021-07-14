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Готовимся к Токио-2021. Вспоминаем лучшие моменты прошлого баскетбольного олимпийского турнира

Соревнования прошли в Рио, а чемпионом, как это часто бывает, стала сборная США
Olympics Токио-2020
17:02
Готовимся к Токио-2021. Вспоминаем лучшие моменты прошлого баскетбольного олимпийского турнира
Фото: Getty Images

До Олимпиады в Токио осталось чуть больше недели. Пока не стартовали соревнования, делимся с вами лучшими моментами прошлого олимпийского турнира по баскетболу.

Победителем олимпийского турнира в Рио-2016 в 18-й раз в истории стала сборная США. Второе и третьи места заняли Сербия и Испания соответственно.
Сергей Остапенко
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Новости: Баскетбол

Готовимся к Токио-2021. Вспоминаем лучшие моменты прошлого баскетбольного олимпийского турнира
Готовимся к Токио-2021. Вспоминаем лучшие моменты прошлого баскетбольного олимпийского турнира
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