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Грегг Попович может остаться в «Сан-Антонио» еще на один сезон

Лишь сам специалист может точно ответить на вопрос о продолжении карьеры
Баскетбол НБА
13:00
Грегг Попович может остаться в «Сан-Антонио» еще на один сезон
Грегг Попович / фото - Getty Images

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович может остаться в клубе еще на один сезон, сообщает инсайдер Марк Стайн.

По информации источника, в «Сан-Антонио» рассчитывают, что 73-летний специалист останется в команде еще на один год. При этом в клубе сообщают, что лишь сам Попович может точно ответить на вопрос о продолжении карьеры.

В этом сезоне Грегг Попович установил рекорд НБА по числу побед среди тренеров в истории лиги.

Рене Тер Велде
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Грегг Попович Сан-Антонио Сперс

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