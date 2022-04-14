Грегг Попович может остаться в «Сан-Антонио» еще на один сезон

Лишь сам специалист может точно ответить на вопрос о продолжении карьеры

Грегг Попович / фото - Getty Images

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович может остаться в клубе еще на один сезон, сообщает инсайдер Марк Стайн.

По информации источника, в «Сан-Антонио» рассчитывают, что 73-летний специалист останется в команде еще на один год. При этом в клубе сообщают, что лишь сам Попович может точно ответить на вопрос о продолжении карьеры.

В этом сезоне Грегг Попович установил рекорд НБА по числу побед среди тренеров в истории лиги.