Гриффин: «Моя единственная цель – выиграть чемпионат»

Блэйк Гриффин / фото - bleacherreport.com

Тяжелый форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин решил присоединиться к команде после отчисления из «Детройт Пистонс» из-за возможности выиграть титул и хороших отношений с центровым Деандре Джорданом.

Гриффин прокомментировал свой переход порталу Bleacher Report:

«Моя единственная цель – выиграть чемпионат. Иногда появляется реалистичная возможность сделать это. Именно поэтому я приехал в «Бруклин». «Нетс» хотели подписать четвертого номера. Я всегда очень уважал Стива Нэша. Генеральный менеджер Шон Маркс проделал много хорошей работы. Я хотел перейти в команду, претендующую на титул. Кроме того, мы давние друзья с Деандре Джорданом. Любой хороший знакомый всегда упрощает задачу. Это однозначно сыграло свою роль».

«Бруклин» стал фаворитом на чемпионство НБА после подписания Блэйка Гриффина.