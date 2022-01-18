Гутцайт рассказал, сколько было выделено средств на развитие спортивной инфраструктуры Украины в 2021 году
Гутцайт о возможном получении Евробаскета-2025: «Мы все сделаем для этого»
В Украине собираются построить две арены для проведения турнира
Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт
рассказал о заявке Украины за проведение Евробаскета-2025. Слова чиновника приводит сайт ФБУ.
«Мы все сделаем для того, чтобы FIBA Europe предоставила нам право проводить Евробаскет-2025».
Напомним, ранее представители FIBA Europe посетили Львов, где им показали место 10-тысячной арены и ее проект.
Затем в Киеве международные представители встретились с представителями центральной власти государства и посетили будущую стройплощадку для 15-тысячной арены.