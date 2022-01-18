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02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
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05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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Гутцайт о возможном получении Евробаскета-2025: «Мы все сделаем для этого»

В Украине собираются построить две арены для проведения турнира
Баскетбол В Украине
18 января 22:54
Гутцайт о возможном получении Евробаскета-2025: «Мы все сделаем для этого»
Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о заявке Украины за проведение Евробаскета-2025. Слова чиновника приводит сайт ФБУ.

«Мы все сделаем для того, чтобы FIBA ​​Europe предоставила нам право проводить Евробаскет-2025».

Напомним, ранее представители FIBA ​​Europe посетили Львов, где им показали место 10-тысячной арены и ее проект.

Затем в Киеве международные представители встретились с представителями центральной власти государства и посетили будущую стройплощадку для 15-тысячной арены.

Карен Агабекян
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