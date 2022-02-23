Игрок НБА: «Спортсмены – тупые. Это правда»

Дрэймонд Грин / Фото: NBC Sports

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в Twitter высказался о стереотипе, что все спортсмены глупы.



Мы управляем бизнесом, но 90% из нас не разбираются в бизнесе. При этом мы имеем наглость злиться, когда кто-то говорит, что спортсмены – тупые.

Но нет ничего веселее, чем болван, который думает, что все спортсмены – тупые. Болван».