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Игрок НБА: «Спортсмены – тупые. Это правда»
Дрэймонда также отметил, что многие пытаются оспаривать этот стереотип
Дрэймонд Грин / Фото: NBC Sports
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в Twitter высказался о стереотипе, что все спортсмены глупы.
«Я надеюсь, что когда-нибудь спортсмены перестанут оспаривать то, что спортсмены – тупые. Все так и есть. Это правда.Напомним, ранее Карри установил рекорд по трехочковым и стал MVP Матча звезд НБА.
Мы управляем бизнесом, но 90% из нас не разбираются в бизнесе. При этом мы имеем наглость злиться, когда кто-то говорит, что спортсмены – тупые.
Но нет ничего веселее, чем болван, который думает, что все спортсмены – тупые. Болван».
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