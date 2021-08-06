Игуодала вернулся в «Голден Стэйт»

Форвард намерен завершить карьеру в составе «Уорриорз»

Андре Игуодала / фото - nytimes.com

Свободный агент Андре Игуодала (37 лет, 198 см) согласовал однолетний минимальный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» и намерен завершить карьеру в клубе.

Игуодала стал свободным агентом после того, как «Майами Хит» отклонил опцию игрока на 15 млн долларов в его контракте. На форварда также претендовали «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

37-летний Игуодала решил вернуться в «Голден Стэйт», в составе которого трижды становился чемпионом НБА. Игуодала набирал в среднем 4,4 очка и 3,6 подбора за последние два сезона в «Майами», но продолжает цениться в лиге за навыки игры в защите.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри согласовал с клубом четырехлетнее продление контракта.