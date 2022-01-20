«Индиана» одержала победу над «Лейкерс», «Бруклин» минимально обыграл «Вашингтон»
НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Бруклин» 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22)
«Вашингтон»: Бил (23 + 9 передач), Кузма (16 + 5 потерь), Динуидди (11), Колдуэлл-Поуп (9), Гэффорд (8) – старт; Харрелл (14), Хатимура (14), Авдия (13), Брайант (6), Кисперт (4), Бертанс (0).
«Бруклин»: Ирвинг (30 + 7 передач), Харден (18 + 8 подборов + 9 передач + 8 потерь), Миллс (17), Шарп (14), Эдвардс (5) – старт; Олдридж (27), Браун (4), Томас (4).
«Филадельфия» – «Орландо» 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30)
«Филадельфия»: Эмбиид (50 + 12 подборов), Харрис (21), Макси (14), Сет Карри (5 + 8 подборов), Браун (3) – старт; Ньянг (10), Драммонд (9), Коркмаз (8), Джо (3), Пауэлл (0), Бэсси (0).
«Орландо»: Бамба (32), Саггс (14 + 9 подборов), Энтони (13 + 8 передач + 5 потерь), Ф. Вагнер (9 + 11 подборов), Харрис (5) – старт; Окики (18), М. Вагнер (6), Браздейкис (4), Р. Лопес (3), Скофилд (2), Хэмптон (2), Росс (2).
«Бостон» – «Шарлотт» 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25)
«Бостон»: Шредер (24 + 7 подборов), Браун (21 + 6 передач), Хорфорд (13 + 10 подборов), Тейтум (12), Г. Уильямс (6) – старт; Лэнгфорд (11), Ричардсон (10), Кантер Фридом (5), Притчард (0).
«Шарлотт»: Розир (28 + 10 передач), Бриджес (22 + 7 подборов), Болл (15 + 10 подборов + 10 передач + 8 потерь), Пламли (6 + 10 подборов), Хэйворд (5) – старт; Убре (18), Макдэниэлс (12), Коди Мартин (3), Вашингтон (2).
«Атланта» – «Миннесота» 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29)
«Атланта»: Янг (37 + 14 передач + 5 потерь), Хантер (22), Коллинз (17 + 12 подборов), Оконгву (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Хертер (12 + 6 передач) – старт; Галлинари (15), Уильямс (7), Райт (5), Нокс (2), Дженг (0).
«Миннесота»: Расселл (31), Эдвардс (20), Таунс (17 + 10 подборов + 7 передач), Вандербилт (10 + 8 подборов), Беверли (0) – старт; Бизли (16), Науэлл (9), Рид (7), Принс (5), Макдэниэлс (4), Окоги (3).
«Майами» – «Портленд» 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12)
«Майами»: Адебайо (20 + 11 подборов + 5 перехватов), Винсент (11 + 7 передач), Робинсон (9), Батлер (4), Такер (2) – старт; Калеб Мартин (26 + 8 подборов), Струс (15), Дедмон (12 + 8 подборов), Гай (5), Силва (0), Юртсевен (0).
«Портленд»: Саймонс (27 + 7 передач), Макколлум (24), Нуркич (18 + 14 подборов), Ковингтон (11 + 12 подборов), Литтл (0) – старт; Смит (5), Снелл (3), Эллеби (2), Уотфорд (2), Маклемор (0), Браун (0).
«Чикаго» – «Кливленд» 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26)
«Чикаго»: Дерозан (30 + 7 передач), Вучевич (24 + 12 подборов), Досунму (18 + 8 передач), Уайт (16), Маккинни (2) – старт; Карузо (9), Томас (8), Браун (6), Брэдли (4), М. Хилл (0).
«Кливленд»: Маркканен (28 + 7 подборов), Гарлэнд (20 + 12 передач), Мобли (18), Окоро (8), Аллен (6 + 10 подборов) – старт; Лав (13 + 8 подборов), Уиндлер (5), Гудвин (4), Осман (2), Уэйд (0), Пангос (0), Дэвис (0).
«Милуоки» – «Мемфис» 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 15 подборов + 7 передач + 5 потерь), Миддлтон (27 + 7 подборов + 7 передач), Хилл (14 + 6 передач), Портис (14 + 9 подборов), Аллен (9) – старт; Коннотон (13), Холидэй (9), Мэттьюз (7), Дивинченцо (0).
«Мемфис»: Морэнт (33 + 8 подборов + 14 передач), Джарен Джексон (29 + 9 подборов + 4 блок-шота), Уильямс (10), Кончар (6 + 7 подборов), Адамс (4 + 11 подборов) – старт; Кларк (14), Альдама (6), Мелтон (5), Калвер (5), Тиллман (2).
«Даллас» – «Торонто» 102:98 (27:31, 28:23, 28:22, 19:22)
«Даллас»: Дончич (41 + 14 подборов + 7 передач), Порзингис (18 + 7 подборов + 5 потерь), Финни-Смит (9), Брансон (8), Клебер (0) – старт; Хардуэй (16), Грин (5), Буллок (3), Пауэлл (2), Ниликина (0).
«Торонто»: Сиакам (20 + 8 подборов + 5 потерь), Ануноби (19 + 8 подборов), Ванвлит (18 + 12 передач), Ачиува (12), Барнс (11) – старт; Буше (15 + 12 подборов), Шэмпени (3).
«Сан-Антонио» – «Оклахома-Сити» 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (23 + 10 подборов + 14 передач), Макдермотт (20), Джонсон (13), Пелтль (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Уайт (11 + 6 передач) – старт; Васселл (19 + 8 подборов), Юбэнкс (6), Джонс (5), Бэйтс-Диоп (4), Уокер (3), Янг (1), Лэндейл (0), Уискэмп (0).
«Оклахома-Сити»: Уиггинс (19 + 8 подборов), Дорт (15), Гилджес-Александер (13 + 7 передач), Гидди (9 + 11 подборов + 8 передач), Робинсон-Эрл (3 + 9 подборов) – старт; Джером (10), Диаките (8), Мэнн (7), Бэйзли (6), Мускала (6).
«Юта» – «Хьюстон» 111:116 (27:36, 35:21, 19:26, 30:33)
«Юта»: Богданович (29), Гобер (23 + 9 подборов), Конли (17), Инглс (10 + 6 передач), О'Нил (3 + 15 подборов) – старт; Кларксон (19), Хауз (4), Форрест (4), Азубуйке (2).
«Хьюстон»: Тэйт (18), Гордон (16), Портер (15 + 8 передач), Вуд (13 + 15 подборов), Грин (7) – старт; Мэтьюз (23), Брукс (9), Шенгюн (7), Кристофер (6), Мартин (2).
«Денвер» – «Клипперс» 130:128 OT (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14)
«Денвер»: Йокич (49 + 14 подборов + 10 передач + 5 потерь), Гордон (28), Моррис (19 + 9 подборов + 9 передач), Грин (12), Бартон (7) – старт; Хайлэнд (6), Ннаджи (5), Рид (4), Риверс (0), Кампаццо (0).
«Клипперс»: Зубац (32 + 10 подборов), Джексон (28 + 12 передач), Коффи (8), Ибака (7), Мэнн (7 + 8 подборов) – старт; Бостон (16), Бледсоу (13), Кеннард (7), Уинслоу (6), Хартенштайн (4).
«Сакраменто» – «Детройт» 131:133 (26:33, 45:33, 32:39, 28:28)
«Сакраменто»: Дэвис (35), Фокс (27 + 8 передач), Барнс (20), Бэгли (17 + 9 подборов), Холмс (10 + 4 блок-шота) – старт; Митчелл (13), Джонс (4), Мету (3), Хилд (2).
«Детройт»: Бей (30 + 7 подборов), Джозеф (19 + 9 передач), Каннингем (13), Диалло (9), Стюарт (7) – старт; Олиник (22 + 9 подборов), Макгрудер (15), Лайлс (9), Джош Джексон (7), Ли (2).
«Лейкерс» – «Индиана» 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35)
«Лейкерс»: Джеймс (30 + 12 подборов), Уэстбрук (14), Брэдли (5), Ховард (5 + 7 подборов), Ариза (0) – старт; Хортон-Такер (20 + 7 передач), Энтони (14 + 7 подборов), Монк (10), Джонсон (4), Ривз (2).
«Индиана»: Леверт (30 + 8 подборов), Сабонис (20 + 12 подборов + 9 передач), Брогдон (19 + 6 передач), Дж. Холидэй (11), Крэйг (5 + 13 подборов) – старт; Дуарте (11), Лэмб (5), Бриссетт (5), Битадзе (3), Джексон (2), Стивенсон (0).
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