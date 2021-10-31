Индивидуальный проход Михайлюка – в топ-10 моментов дня в НБА

Данк украинского защитника расположился на четвертом месте топа

Фото: пресс-служба Торонто

Пресс-служба НБА представила десятку лучших моментов дня.

На четвертом месте находятся индивидуальные действия украинского защитника «Торонто» Святослава Михайлюка, который совершил проход практически через всю площадку, а затем вогнал данк в кольцо «Индианы» (97:94).

Топ-10 моментов игрового дня:

Напомним, в матче с «Индианой» Михайлюк получил рекордное время в сезоне.