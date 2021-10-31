Михайлюк: «Стараюсь, чтобы команда побеждала, получи я 1 минуту, 20, 30 или 40»
Индивидуальный проход Михайлюка – в топ-10 моментов дня в НБА
Данк украинского защитника расположился на четвертом месте топа
Фото: пресс-служба Торонто
Пресс-служба НБА представила десятку лучших моментов дня.
На четвертом месте находятся индивидуальные действия украинского защитника «Торонто» Святослава Михайлюка, который совершил проход практически через всю площадку, а затем вогнал данк в кольцо «Индианы» (97:94).
Топ-10 моментов игрового дня:
Напомним, в матче с «Индианой» Михайлюк получил рекордное время в сезоне.
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