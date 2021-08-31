Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
Инсайдер: «Филадельфия» серьезно нацелилась на Лилларда»
Шэмс Чарания прояснил ситуацию вокруг обмена Симмонса
Дэмиан Лиллард / фото - nba.com
Авторитетный инсайдер НБА Шэмс Чарания рассказал о ситуации с обменом защитника «Сиксерс» Бена Симмонса.
По информации журналиста The Athletic, «Филадельфия» почти наверняка расстанется с баскетболистом, но желает получить достойную компенсацию – в идеале «Сиксерс» хотели бы заполучить разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
«Клуб начал переговоры об обмене Симмонса еще в июле, но до сих пор «Сиксерс» не были близки к достижению договоренности. «Филадельфия» вела длительные переговоры с несколькими командами, но эти предложения не устроили клуб, который установили высокую цену на Симмонса.
По информации моих источников, «Филадельфия» серьезно нацелилась на Лилларда, но «Блейзерс» пока полностью сосредоточились на продолжении строительства команды вокруг Дэмиана. На данный момент, все признаки указывают на то, что карьера Симмонса в «Филадельфии» все-таки подходит к концу».
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