Инсайдер: «Леброн не собирается уходить из «Лейкерс»

Леброн Джеймс / фото - nba.com

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания прокомментировал слух о переходе звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в другой клуб НБА.

Другой вопрос, что им надо усиливать состав. Команде не хватает молодых атлетичных игроков. Они очень активны на рынке. «Лейкерс» хотелось бы заполучить кого-то вроде Бена Симмонса или Джерами Гранта. Игрока в расцвете сил, с опытом выступлений в лиге.

Рич Пол сказал, что Джеймс никуда не уходит, эта информация не соответствует действительности».