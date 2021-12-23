34 очка Леброна не помогли «Лейкерс» переиграть «Финикс», «Майами» разгромил «Индиану»
Инсайдер: «Леброн не собирается уходить из «Лейкерс»
Шэмс Чарания отреагировал на слухи о желании форварда покинуть клуб из Калифорнии
Леброн Джеймс / фото - nba.com
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания прокомментировал слух о переходе звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в другой клуб НБА.
«Леброн не собирается уходить из «Лейкерс», я слышал это непосредственно от Рича Пола. Не стоит верить случайным сообщениям в твиттере или где-то еще.
Другой вопрос, что им надо усиливать состав. Команде не хватает молодых атлетичных игроков. Они очень активны на рынке. «Лейкерс» хотелось бы заполучить кого-то вроде Бена Симмонса или Джерами Гранта. Игрока в расцвете сил, с опытом выступлений в лиге.
Рич Пол сказал, что Джеймс никуда не уходит, эта информация не соответствует действительности».
«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке.
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