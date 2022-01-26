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Инсайдер назвал единственный реальный вариант обмена Уэстбрука
Разыгрывающий может отправится в «Хьюстон»
Расселл Уэстбрук / фото - insider.com
Известный инсайдер Марк Спирс считает, что наиболее вероятным вариантом обмена разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука является сделка с «Хьюстоном» по Джону Уоллу.
Спирса цитирует портал The Sports Rush:
«Я узнал, что таких вариантов несколько, но единственным реальным я бы назвал обмен на Джона Уолла. Если это произойдет и Уэстбрук действительно вернется, то «Рокетс» получат того, кого уже и так прекрасно знают».
Расселл Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс».
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