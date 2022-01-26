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Инсайдер назвал единственный реальный вариант обмена Уэстбрука

Разыгрывающий может отправится в «Хьюстон»
Баскетбол НБА
18:00
Инсайдер назвал единственный реальный вариант обмена Уэстбрука
Расселл Уэстбрук / фото - insider.com

Известный инсайдер Марк Спирс считает, что наиболее вероятным вариантом обмена разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука является сделка с «Хьюстоном» по Джону Уоллу.

Спирса цитирует портал The Sports Rush:

«Я узнал, что таких вариантов несколько, но единственным реальным я бы назвал обмен на Джона Уолла. Если это произойдет и Уэстбрук действительно вернется, то «Рокетс» получат того, кого уже и так прекрасно знают».

Расселл Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс».

Рене Тер Велде
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Теги

Расселл Уэстбрук Лос-Анджелес Лейкерс Джон Уолл Хьюстон Рокетс

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