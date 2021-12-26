Инсайдер: «Нет ни малейшего представления о том, вернется ли Пол Джордж в этом сезоне»

Эдриан Воджнаровски заявил, что травмированный форвард может выбыть на большой срок

Пол Джордж / фото - nba.com Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что травмированный лидер «Клипперс» Пол Джордж может выбыть на гораздо больший период, чем один месяц. Цитирует Воджнаровски SI.com: «Через три-четыре недели команда оценит состояние Джорджа и посмотрит, поспособствует ли отдых его восстановлению. Но он определенно пропустит значительный период времени, и пока нет ни малейшего представления о том, когда он вернется, и вернется ли он в этом сезоне». Пол Джордж выбыл из-за разрыва связки в локте.

Рене Тер Велде