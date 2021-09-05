Деандре Джордан продолжит карьеру в «Лейкерс»
Инсайдер: «Переход Джордана в «Лейкерс» должен привести к расставанию с Газолем»
Йован Буха оценил перспективы испанского центрового в лос-анджелесском клубе
Марк Газоль / фото - Getty Images
Инсайдер The Athletic Йован Буха оценил перспективы испанского центрового Марка Газоля в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Калифорнийский клуб на этой неделе договорился о переходе в команду возрастного бигмэна Деандре Джордана.
«Лейкерс» усилили позицию центрового, добавив размер и атлетизм, Джордан присоединяется к дуэту Энтони Дэвис – Дуайт Ховард. Этот переход, вероятно, приведет к расставанию с Марком Газолем. На позиции сложилась тупиковая ситуация, а он уже рассматривал вариант с уходом из команды».
Марк Газоль уже заявлял, что может покинуть лос-анджелесский клуб. Марк и его старший брат Пау также объявили о завершении карьер за национальную команду после поражения от США (81:95) в четвертьфинале Олимпиады в Токио.
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