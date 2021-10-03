Инсайдер: «Реальные переговоры об обмене Симмонса в данный момент практически мертвы»

Все заинтересованные в разыгрывающем клубы намерены начать сезон в нынешних составах

Бен Симмонс / фото - skysports.com

Вероятность того, что «Филадельфия» обменяет звездного разыгрывающего Бена Симмонса до начала сезона, крайне мала.

Об этом сообщает инсайдер NBC Sports Курт Херлин. По его информации, все заинтересованные в австралийце клубы намерены начать сезон в нынешних составах.

«Реальные переговоры об обмене Симмонса из «Сиксерс» в какую-либо другую команду практически мертвы, сообщают источники. Дело в том, что клубы НБА сформировали свои составы на начало сезона. Динамика переговоров не изменится, пока, например, кто-то из игроков не получит серьезную травму, что повлияет на планы клуба, или пока одна из команд не начнет сезон сильно хуже, чем ожидалось. Только подобные изменения могут спровоцировать сделку».

«Хьюстон» и «Миннесота» заинтересованы в приобретении Симмонса. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».

В любом случае Симмонс не будет выступать за «Филадельфию».