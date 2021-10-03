Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Инсайдер: «Реальные переговоры об обмене Симмонса в данный момент практически мертвы»

Все заинтересованные в разыгрывающем клубы намерены начать сезон в нынешних составах
Баскетбол НБА
3 октября 09:45
Инсайдер: «Реальные переговоры об обмене Симмонса в данный момент практически мертвы»
Бен Симмонс / фото - skysports.com

Вероятность того, что «Филадельфия» обменяет звездного разыгрывающего Бена Симмонса до начала сезона, крайне мала.

Об этом сообщает инсайдер NBC Sports Курт Херлин. По его информации, все заинтересованные в австралийце клубы намерены начать сезон в нынешних составах.

«Реальные переговоры об обмене Симмонса из «Сиксерс» в какую-либо другую команду практически мертвы, сообщают источники. Дело в том, что клубы НБА сформировали свои составы на начало сезона.

Динамика переговоров не изменится, пока, например, кто-то из игроков не получит серьезную травму, что повлияет на планы клуба, или пока одна из команд не начнет сезон сильно хуже, чем ожидалось. Только подобные изменения могут спровоцировать сделку».

«Хьюстон» и «Миннесота» заинтересованы в приобретении Симмонса. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».

В любом случае Симмонс не будет выступать за «Филадельфию».


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Филадельфия 76 Бен Симмонс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Симмонс может явиться в лагерь «Сиксерс»
Симмонс может явиться в лагерь «Сиксерс»
Баскетбол НБА
2 октября 14:25
«Сиксерс» не выплатили Симмонсу 8,25 млн долларов
«Сиксерс» не выплатили Симмонсу 8,25 млн долларов
Баскетбол НБА
2 октября 07:35
Эмбиид считает, что ситуацию с Симмонсом еще можно исправить
Эмбиид считает, что ситуацию с Симмонсом еще можно исправить
Баскетбол НБА
24 сентября 09:15
Док Риверс: «Надеюсь, мы убедим Бена Симмонса остаться»
Док Риверс: «Надеюсь, мы убедим Бена Симмонса остаться»
Баскетбол НБА
22 сентября 21:20
«Филадельфия» может оштрафовать Симмонса на $1,3 млн за пропущенный тренировочный лагерь
«Филадельфия» может оштрафовать Симмонса на $1,3 млн за пропущенный тренировочный лагерь
Баскетбол НБА
22 сентября 09:35
Симмонс не будет выступать за «Филадельфию»
Симмонс не будет выступать за «Филадельфию»
Баскетбол НБА
21 сентября 20:50

Новости: Баскетбол

Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Суперлига
20:53
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Еврокубки
13:10
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Суперлига
11:45
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Суперлига
09:58
«Черкасские Мавпы» подписали контракт с сербским центровым
«Черкасские Мавпы» подписали контракт с сербским центровым
Суперлига
07:36
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Суперлига
3 октября 21:20
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Суперлига
3 октября 21:10
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
Суперлига
3 октября 18:07
Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»
Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»
Суперлига
3 октября 17:18
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
37
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
15
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
9
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 11:23
18
Все новости