Ирвинг готов вакцинироваться от коронавируса

Но у разыгрывающего «Бруклина» есть одно условие

Кайри Ирвинг / фото - nba.com

Инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон сообщил, что звездный разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг готов сделать прививку от коронавируса, но только вакциной растительного происхождения.

«Ирвинг перешел на 100-процентную растительную диету, поэтому ждет, когда вакцина на растительной основе будет готова и одобрена. Одна такая вакцина уже проходит клинические испытания, в которых принимают участие более 30 000 человек, согласно данным, опубликованным в августе. По словам самых близких к Ирвингу людей, он понимает, что все его слова будут преувеличены и тщательно изучены, и он не хочет, чтобы его считали антипрививочником. Он просто не доверяет существующим вакцинам. Ирвинг не хочет вакцинироваться из-за негативного опыта, связанного с медициной, из-за многочисленных баскетбольных травм».

О том, как отсутсвие Кайри Ирвинга влияет на игру «Бруклина» можно узнать из нашего материала.